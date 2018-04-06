〈北部〉中大遲未設校 八德大學用地擬改台北聯大

2018-04-06

8年毫無動靜 市府再給1年時間

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德擴大都市計畫重劃區早於二○一○年完工，區內保留二．五五公頃提供國立中央大學設立分校，但八年來卻無動靜；市府地政局長陳錫禎對此表示，由於中大遲無下文，目前已向台北聯合大學接洽，對方有興趣在八德設置醫療長照的教育機構，但市府仍會給中大一年時間，若仍無結果，將放棄中大，改與台北聯合大學合作。

中大：仍希望能規劃使用該用地

中央大學主任秘書徐國鎧表示，校方多年前規劃在八德籌設國際學院、智慧產業育成中心及外語人才教育中心等，前年也獲市府支持，希望連結亞洲．矽谷計畫設置「八德跨領域教育園區」，但最終未獲亞洲．矽谷計畫採納，中大仍積極爭取各種外部合作可能，還是希望能規劃使用該用地。

陳錫禎指出，八德擴大都市計畫重劃區採取區段徵收方式開發，市府保留二．五五公頃學校預定地要給中大設置分校，因中大遲無下文，地方一度建議將學校預定地改建醫院，但變更用地審查難度相當高，為了可在不變更地目情況下運作，市府已經接觸其他有意設分校的大學，以具有台北大學、台北醫學大學、台北科技大學、海洋大學的台北聯合大學最有興趣。

他說，聯大校長李承嘉已多次與市府接洽，市長鄭文燦也表示，會再給中大一年時間，屆時若仍無結果，會放棄中大，改與其他大學合作。

市議員呂林小鳳表示，中央大學在八德設置分校已經談了八年，至今仍無結果，如果中大沒有設校意願，市府應該早作了斷，尋求與其他學校合作；市議員呂淑真更說，中大沒來設校，但周邊建案仍紛紛打著緊鄰大學用地，房價每坪可以多賣好幾萬元，有炒地皮之嫌。

市議員黃婉如則建議引進銘傳大學設立分校；但陳錫禎表示，銘傳大學為私立學校，如在此設分校須以市價購地，無法比照公立學校無償撥用，而台北聯大如確定設分校，未來簽約主體會是國立台北大學；在此之前，將於該用地先規劃闢建五千平方公尺的臨時公園，提供當地居民使用。