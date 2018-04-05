〈北部〉漁網閒置淪海廢 花蓮將開罰

2018-04-05

大翅鯨下顎纏網 引發爭議

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮外海日前大翅鯨寶寶下顎前端節瘤纏網影像引發關切，海洋廢棄物問題再度受到重視，民眾發現，知名七星潭沿岸留有太多閒置漁具、漁網及漁業垃圾，造成海洋生物極大威脅；花蓮縣政府表示，經勸導仍未移除者，將依廢棄物清理法開罰。

海洋廢棄物問題日益嚴重，造成許多海洋生物身受其害，國外有科學家團隊從欖蠵龜的鼻孔裡撬出一根吸管，鮮血直流畫面讓觀看者頭皮發麻；台灣上月則有大翅鯨母子在花蓮外海現身，幼鯨抬頭躍出海面翻滾擊浪，下顎節瘤纏繞網狀廢棄物的影像，同樣受到全民關注。

黑潮海洋文教基金會解說員金磊說，檢視所拍攝的影像後，看似是網狀廢棄物纏繞在幼鯨下顎前端的節瘤上，估計應會隨著甩動而掉落，但仍有可能會跑到嘴緣線內，潛藏的海洋垃圾危機，已明顯影響到鯨豚生存環境。

他說，在國外若碰到海洋生物纏網，是有用人為介入拿掉的機制，但也不是絕對可行，除要有專門工具、受過相關訓練的人員外，動物的狀況也要適合，綜合許多條件、機運組合而成才有可能成功。

漁業垃圾 漁民、釣客成禍首

由於鄰近太平洋的七星潭沿岸，滿是閒置漁具及漁業垃圾，讓遊客、民眾看了將矛頭直指漁民及釣客，並在多個社群平台痛批「魚你們在抓捕、錢你們在賺，漁業垃圾卻不清理，這是怎樣了！」引起熱議，要求主管機關必須挺身調查，遏止污染亂象。

屢勸不聽 罰鍰最高六千元

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，針對漁具、廢棄漁網等擺置方式，已召開漁業政策說明，另積極向中央申請漁具倉庫，輔導並勸導漁民、釣客廢棄漁網、漁具及漁業垃圾的處理，屢勸不聽者將把閒置漁具當作廢棄物清除，並會同海巡、警方及環保局依違反廢棄物清理法開罰，可處新臺幣一千二百元以上至六千元以下罰鍰。

海洋大學研究團隊與多羅滿賞鯨今年也合作出海調查海漂垃圾，副總經理呂世明預計進行為期一年的資料蒐集後，建構出屬於花蓮海域的「海廢地圖」，用來分析海洋垃圾種類及熱點分佈，作為日後清運重點參考，盼能喚起民眾對於守護海洋環境的重視。