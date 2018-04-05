〈北部〉國民黨苗市長初選 12至14日全民調

2018-04-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕下屆苗栗市長寶座之爭，綠營人選未定，藍軍有苗栗縣議員邱鎮軍、禹耀東及苗栗市代會主席賴桂煖三人力爭，國民黨擔心開放競選，恐被綠軍漁翁得利，十二至十四日將進行全民調，勝出者將代表國民黨參選，目前三人卯足了勁全力衝刺，力拚「唯一支持」。

不過，據了解，三位參選人都勢在必得，為了苗栗市長寶座，布局已久，有參選人也斬釘截鐵的說，若未被黨提名，也將參選到底。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川則重申，縣黨部規定參與民調參選人，須繳交廿萬元保證金，並團結支持初選出線者，若違紀參選，將開除黨籍沒收保證金。

國民黨苗栗縣黨部曾邀三名欲參選者協調，有人主張開放競選，但林祥川表示，因有兩人以上登記，且都不願退讓，因此進行「全民調」，決定誰勝出，以免同黨廝殺，被綠營漁翁得利。

即將在十二日至十四日進行的全民調，是由國民黨苗栗縣黨部提供七家民調公司名單，由三人各圈選三家，最後由兩家進行，三天民調期間，隨機抽一千零六十八位市民進行民調。

目前三位參選人都力拚民調「唯一支持」，不僅豎立大型競選看板、張掛布條、出動宣傳車，還錄製宣傳影片，透過臉書等行銷，也動員四處拉票，競爭相當激烈，讓苗栗市民嗅到濃濃的選舉味。

民進黨苗栗縣黨部人員說，苗栗市長參選人選未定，國民黨如果分裂，將視選情發展，推出人選力拚。