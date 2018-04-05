〈北部〉宣導兒權公約 苗縣府關懷受虐兒

2018-04-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕喜慶兒童節，苗栗縣政府昨天舉辦兒童權利公約宣導活動，除了透過各式遊戲互動及表演，讓小朋友開心歡度兒童節，另也提醒家長注重孩童各項權利。而對於日前縣內爆發駭人聽聞的虐嬰案，苗縣府社會處也表示，目前可憐男嬰正在寄養家庭照護，待法院釐清施虐者後，將再給予適當安置。

苗縣府昨天在頭份市尚順育樂世界舉辦「大手牽小手‧兒權向前走」宣導活動，苗縣府各處所設攤推出玩遊戲送獎品、免費狂犬病疫苗晶片注射登記及狗貓愛心送養等活動，頭份警分局也擺放帥氣的重型警機車供小朋友體驗拍照，現場人山人海，大小朋友個個玩得不亦樂乎。

而對於日前縣內驚傳僅四個月大的男嬰疑遭父親施虐，扭斷四肢造成骨折的殘忍虐待事件，社會處副處長張國棟表示，已將可憐小男嬰暫安置於寄養家庭，並持續追蹤男嬰身心狀況，後續則待法院查清是否為父母共同施虐，若確認父母及其他親屬皆無能力妥善照顧男嬰，將安排出養，給予男嬰最妥善照顧。

我國於一○二年底簽署兒童權利公約，而昨天苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎及縣議員陳永賢、廖英利等人皆出席簽署「支持推動並落實兒童權利公約」意向書，盼維護縣內孩童最佳利益、生存及發展等權利，並推動禁止歧視，給予孩童健康安全的成長環境。