〈北部〉風城兒藝節 幻象衝場超震撼

2018-04-05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「二○一八兒童藝術節－風的運動場」昨天在新竹市香山區水資源公園盛大開幕，超過六萬人次民眾湧入，近距離感受空軍幻象兩千低空衝場的震撼，市長林智堅表示，歡迎大家把握連續假期到新竹市，一起來感受風城專屬的獨特「陸海空」體驗，度過難忘的兒童節。

首日6萬人次同歡

開幕由兒童劇「飛天國外傳之藍白大對抗」率先登場，接著林智堅跟空軍飛官們共同迎接幻象戰鬥機低空衝場，幻象戰機從頭頂呼嘯而過，來回衝場多次，巨大引擎聲浪震撼在場所有人，不少民眾驚呼「彷彿能觸摸到幻象！」

林智堅表示，兒童藝術節今年規劃在擁有豐富自然資源的香山區，可以同時享受「陸海空」獨特體驗，小朋友可盡情體驗陸地上的七大遊具，欣賞精彩兒童歌舞劇。搭上啟德機械的起重機可遠眺香山海岸線，還有不時飛過頭頂的幻象戰鬥機，「陸海空的精采體驗，只有在新竹市才能看得到！」

到8日都有接駁車

林智堅說，遊具經過結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，一律要求結構技師簽證，並會在活動開始前進行遊具壓力測試，為安全嚴格把關，活動每座遊具更有志工陪同確保孩童安全，讓親子可以安心、盡情的挑戰各種遊具，也鼓勵民眾穿著運動鞋和輕便衣物、搭乘接駁車前來會場，適時補充水分、注意防曬，希望大家都能玩得開心，留下難忘回憶。

兒藝節從四日到八日，連續五天在新竹香山區水資源公園，不只有好玩的遊具設施，還有精彩的歌舞表演，活動期間，歡迎大家從新竹轉運站、火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮搭乘接駁車來到兒童歡樂的世界。