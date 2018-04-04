〈北部〉宜蘭兒童節連假零作業 學童拍片宣導

2018-04-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天是兒童節，宜蘭縣代理縣長陳金德送出兩項兒童節禮物，訂定兒童節前一個上課日是「好話日」，呼籲不打罵和正向管教，並鼓勵全縣國小兒童節連假「零作業」，讓學生自主學習和規劃時間。

陳金德說，政府應該跟兒童站在同樣思維來思考兒童節禮物，縣府訂定「好話日」，希望家長、老師對兒童教育要循循善誘，不要打罵，帶頭具體且真誠讚美孩子，賞識孩子的長處。

對於兒童節連假「零作業」，陳金德表示，難得的假期應該讓兒童自己好好規劃，例如旅遊或閱讀有興趣的書籍，由師長引導學生如何善用時間、自主學習，而不是應付一大堆指定的功課。

為了宣傳「兒童節的禮物」，縣府邀請北成國小和羅東國小拍攝一分鐘兒童節短片，由屢屢獲獎的北成國小媒體中心學生擔任攝影師、羅東國小學生擔任演員，縣長陳金德擔綱主角。

北成國小校長簡信斌說，短片場景選在羅東國小校園，由學生畫分鏡圖和拍攝，孩子相當專注，專業度也很夠。

家長、師長：作業也是學習

對於「鼓勵連假零作業」，宜縣家長、校長與老師團體都持保留態度，宜蘭縣家長會長協會理事長鄭萬富說，作業也是學生學習模式，「零作業」以後是否續辦應全盤考量；宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義表示，連假還是要考量學校教學進度，畢竟作業也是評量學習的方式。

宜蘭縣教師工會理事長鄭祺怡說，教育現場有專業考量，有沒有作業不應該是政治人物開出支票讓大家開心，也不該由政治人物領導教育現場專業。