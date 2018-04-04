〈北部〉六十石山溼地陸化 評定報告建議剔除

2018-04-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕溼地保育法公佈後，內政部營建署一○二年公告全國共八十三處國家重要溼地，花蓮縣有三處，其中被列為「地方級溼地」的富里鄉六十石山溼地，由花蓮縣府委託再評定，報告書草案出爐，由於溼地陸化嚴重，且水源不穩定，建議不列為地方級重要溼地。

花蓮海岸山脈的稜線上有多處大大小小的水塘溼地，其中，位於六十石山金針花觀光園區內的「六十石山溼地」，九十六年被列入地方級（暫定）重要溼地，原本調查的溼地範圍有六公頃，東以萬寧至復興產業道路為界、西側鄰近第一條稜線，海拔約八百公尺。

原1.5公頃水域 現剩0.15公頃

調查人員九十七年現勘時，水域面積有一．五公頃，隨著週邊草澤地長出雜木林，農民使用水源，水域面積逐漸萎縮流失，顯示有陸化情形，社區的生態保育團體一度在溼地西北側築攔水設施留住水脈，仍無法搶救溼地，現存水域只剩○．一五公頃。

至於溼地內的生態，根據台灣省野鳥協會二○一五年調查複驗中，紀錄到廿五科四十九種鳥類，但多數是山鳥，溼地不一定是其棲地，早期調查雖有雁鴨科鈴鴨、花嘴鴨活動，但後來的調查並沒有紀錄到，顯示溼地能否做為水鳥棲地有待後續評估；另溼地的蜻蜓紀錄到一科三種、兩棲爬蟲類六種。

溼地範圍地主 無意願納入

六公頃溼地範圍主要是草荒地、少部份為種金針的開墾地，二筆土地中九十九％是私有地；由於部份開發行為可能受限，縣府在去年一月曾寄發公文予所有權人，惟當時所有權人對於被劃設重要溼地回應「無意願」。

依「溼地保育法」，暫定重要溼地需進行檢討及再評定作業，「六十石山溼地」一○四年起委由花蓮縣府辦理再評定，報告書上月底出爐，結論顯示，溼地水源來自雨水及邊坡滲水，位於山凹處的溼地西側因崩塌導致水源流失，水域逐漸萎縮，現況已經失去提列地方重要溼地的資格。

鄉公所表示，目前報告書在富里鄉公所公開展覽中，至本月十六日截止，民眾或民間團體如果對於溼地的保存或廢止還有意見，可書面提出給營建署，交給內政部重要溼地審議小組討論後再行公告。