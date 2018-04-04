〈北部〉鹿湖山區頻走山 聯外道路中斷

2018-04-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉鹿湖部落山區近來頻頻走山，居民抱怨「幾乎每隔幾分鐘就崩落」，除轟隆巨響、也飛砂走石，日日心驚，且位於邊坡的鹿山聯外道路已遭落石掩埋，人車皆無法通行；南庄鄉公所表示，因持續走山，廠商也不敢靠近清除土石，對於即將而來的桂竹筍產季恐因道路中斷而無法採收，鄉公所將清查農民損失，協助報請災損補助。

桂竹筍產季 採收恐受阻

鹿場、鹿湖部落居民反映，鹿湖山區有兩面山坡，因數年前颱風侵襲，無植披覆蓋，近一個月來天氣晴朗，山區也無大雨，但裸露山頭疑因風化，屢屢崩落土石，每隔幾分鐘就可見到大片泥沙落石伴隨轟隆巨響直落谷底，坡面上可見到明顯裂縫，「天天聽到都會怕」，直言這座山「真的生病了！」

因四月起進入桂竹筍產季，鹿湖地區是重要產地之一，但因走山嚴重，唯一的聯外道路遭泥沙落石掩埋，人車皆無法通行，農民只能走古道進出，不但須多花上一小時時間，且路途又費力危險。許多農民擔憂，一整年辛苦耕種的心血，恐因道路中斷無法運輸而血本無歸。

南庄鄉公所秘書徐沐蘭表示，該路段常遇到落石擋到，過去皆有請包商清除，但今年山頭坍方太嚴重，為了顧及施工安全，經評估後也無廠商敢進駐清除。若後續道路情況無法改善，以致農民收益受損，鄉公所也會協助向中央申請災損補助。