〈北部〉竹市區縣有地都更 可望挹注竹縣庫4.47億

2018-04-04

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府辦理新竹市內縣有土地都市更新，又一案完成招商！縣府財政處表示，位在新竹市中心、緊鄰護城河親水公園的親仁段基地，經評選已確定實施的事業機構，概估更新後權值，可望為縣庫挹注約四．四七億元，預定月底簽約。

依促參法辦理都更 月底簽約

縣府財政處長黃國峯表示，縣府依據促參法，陸續針對位在新竹市的縣有地辦理都市更新，繼親仁段二小段、復中段、東光段之後，親仁段一小段三地號等廿二筆土地，經公告招商，境美企業股份有限公司一家投標，擬興建十五層大樓，未來朝醫療、長照的方向使用。

經資格審查及綜合評選會議總結，境美企業為最優申請人，評選結果已經縣長核定，預定四月底簽約後，向中央申請促參獎勵金。

黃國峯說，該基地位在新竹市文化街以東、仁愛街以西、中央路以南、仁愛街十一巷以北之間部分街廓，總面積約五百六十八坪，其中縣有地占九十八．七六％，土地使用分區為第二種住宅區及部分道路用地。

36租佔戶將依法辦理補償

他表示，目前基地上大部分為低矮建物，都屬私有，租佔戶共有卅六戶，租佔最久已三、四十年。簽定都更案之後，境美企業將進行清查作業，提出都市更新事業計畫及權利變換計畫，並按政府的補償標準辦理補償。

黃國峯說，境美企業提送的建議書評估，總投資金額約六．八五億元，承諾共同負擔六十％，並繳付一千萬開發權利金，縣府將以部分縣有地折價抵付共同負擔費用；以該地市價每坪約五十五萬元計算，縣府更新前權值約二點四七億元，更新後每坪約八十萬元，權值上看四．四七億元，採分配百分之百更新權利金方式，縣府參與都市更新報酬率約為八十．九七％。