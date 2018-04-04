〈北部〉守護石虎棲地 台中、苗栗跨域合作

2018-04-04

簽合作保育備忘錄 資源共享

〔記者彭健禮／苗栗報導〕石虎是台灣一級保育類野生動物，中彰投苗等四縣市都有發現蹤跡，苗栗縣政府與台中市政府昨天簽署合作保育備忘錄，未來將緊密合作共享研究調查資源，共同為石虎保育努力。苗縣府也規劃年底在後龍鎮苗廿九線完成縣級首座生態廊道，盼降低石虎「路殺」悲劇發生。

後龍將建首座縣級生態廊道

石虎為瀕臨絕種保育類動物，全台現存總數不到五百隻，族群分布於苗栗、台中、南投與彰化縣市；其中，約七成棲息於苗栗縣淺山地區，各地石虎都面臨棲地減少和破碎化，及盜獵毒殺等生存威脅。

苗栗縣長徐耀昌與台中市長林佳龍昨天在苗縣府大廳簽署合作意向書，將共同建立可以連結兩地石虎棲地的生態廊道，並實施必要的保育措施，保護現有棲息於兩地石虎族群安全生長及繁衍。

此外，兩縣市也互相支援或共同進行石虎研究調查，及辦理石虎生態保育相關教育訓練、工作坊或保育宣導說明會，建置完整保護網。

徐耀昌表示，縣府重視石虎棲地保育，除致力營造無毒及石虎棲息環境友善耕作，吸引小型野生動物至農地覓食，更規劃年底在後龍鎮苗廿九線完成縣級首座生態廊道，提供石虎覓食與繁殖季節安全無虞的移動路線。

苗縣也催生石虎保育自治條例及除草劑使用自治條例，並已於去年十二月成立石虎環境教育推廣辦公室，專責保育石虎及其棲地生態，並在石虎紀錄熱區，設有警告標誌，提醒用路人小心石虎。

林佳龍指出，為了保育石虎，市府調整花博園區規劃，並率全國之先，訂定石虎保育自治條例，另外將設置保育委員會、成立「石虎保育基金」，期望能順利落實自治條例，讓石虎有安全回家的路，自由遷徙，創造多贏。

苗縣的「貓裏喵」與中市的「石虎家族」中的「虎爸、虎媽」等兩縣市吉祥物，昨天也藉由簽署儀式相見歡，活潑可愛的互動，也成活動焦點。受邀出席的農委會林務局副局長廖一光表示，此次地方政府跨域合作的生態保育作為，寫下國內新頁。