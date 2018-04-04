〈北部〉相處50年 鳳林106歲婆70歲媳感情好

2018-04-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕鳳林鎮老年人口比例超過廿三％，是全花蓮最高，鎮公所昨為今年的「模範婆媳」拍團體照及婆媳「寫真」美圖，當選的模範婆媳平均年齡七十歲以上，年紀最大的「婆婆」葉戊妹已高齡一○六歲，她和七十歲媳婦李月英相處五十年，感情融洽，婆媳一起亮相，鄉里都稱好福氣。

平日操勞家事、工作的媽媽及阿嬤們，昨天上午都穿得美美的在公所大門口集合，由專業攝影師為大家拍照。

現場最受到矚目的，就是北林里高齡一○六歲的葉戊妹，她行動不便還坐輪椅，耳朵有輕微重聽，但身體仍硬朗，七十歲媳婦李月英非常孝順，推著婆婆的輪椅到場拍照，婆媳兩人都輕聲細語相當有氣質；李月英嫁到謝家有五十年了，被問到婆媳相處之道、還被稱讚「把婆婆照顧得很好」，李月英露出靦腆的微笑，直說「都是她應該做的」。

北林里長李坤騰和葉戊妹家族是鄰居，「阿婆真的好命」他說，他念小學時李月英就嫁到謝家這個務農家庭，和婆婆葉戊妹相處融洽，印象中婆媳操持家務很用心，很勤勞種菜，還會挑菜到鳳林街上去賣補貼家用，「從沒看過婆媳兩個吵架」。

葉戊妹阿婆的先生九十五歲往生，阿婆的身體一直到一百歲都還非常健康，後來因跌倒導致行動不便，由媳婦親自侍奉生活起居，直到三年多前才聘請外籍看護幫忙。