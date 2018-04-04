〈北部〉同志拚親權 盼政府立法保障

2018-04-04

〔記者簡惠茹、林惠琴／綜合報導〕同志家庭在台灣想擁有自己小孩，有層層關卡，不斷挑戰才能迎來新生命；儘管Leber和Amely已有兩個孩子，但法律只承認Amely（生母）和孩子有親屬關係，Leber跟孩子卻是法律上的陌生人。

Leber和Amely說，同志第一道關卡是向彼此家庭取得理解和認同，她們希望孩子們可以接受阿公、阿嬤的愛，在充滿愛的環境成長。

目前的法規，同志家庭想要有孩子困難重重，Amely表示，她們曾經嘗試領養，得到的回應是單身女子不能領養小孩，以同性家庭詢問則得不到任何回音，石沉大海，兩人最後選擇人工受孕。

Leber說，在台灣，只限定不孕夫妻可以人工受孕，單身、離婚或同性伴侶都被禁止，導致同志家庭只能到海外尋求醫療資源。

Leber說，法律上只承認Amely（生母）和孩子有親屬關係，希望政府重視同志家庭親權，讓她們獲得法律保障。

衛福部國健署婦幼健康組簡技陳麗娟表示，目前行政法是屬地主義，「人工生殖法」的規範只適用於國內，若在國外接受人工生殖，只要符合當地法規就沒有違法疑慮。

陳麗娟說，目前在國內接受人工生殖尚不適用於同性伴侶。依「人工生殖法」規定，必須符合夫妻一方經診斷罹患不孕症，或罹患主管機關公告重大遺傳性疾病、經由自然生育顯有生育異常子女之虞，以及夫妻至少一方具有健康生殖細胞、無須接受他人捐贈精子或卵子，且檢查及評估結果適合等條件；萬一無不孕症或重大遺傳性疾病，但有醫學正當理由者，報主管機關核准後，也可實施人工生殖。