〈北部〉前瞻補助8千萬 改善頭份、竹南工業區

2018-04-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為改善頭份、竹南工業區周邊道路及人行道環境，並串聯中港溪下游鄉鎮，打造觀光及產業發展兼具的環境，苗栗縣政府向中央爭取前瞻計畫經費，上月底獲經濟部工業局核准第二階段申請案，補助八千萬元，將投入提升工業區環境，盼藉此帶動招商。

主要修繕道路、排水等設施

苗縣府提出「前瞻基礎建設計畫─城鄉建設─開發在地型產業園區」 補助計畫第二階段申請案，共提出兩案；一是針對頭份工業區周邊市區道路提出改善計畫，二是規劃竹南工業區聯外道路人行道及排水改善。

縣府工商發展處長黃智群表示，頭份工業區市區道路改善計畫，總經費約四千五百萬元，著重於聯絡道路的設施改善，其中包括進入頭份市區的重要幹道中華路，將針對老舊、危險、破損路面重新刨鋪，而現有年久失修的路燈也將一併更換，除保障用路人安全，也將大幅提升產業發展及市區交通安全性。

另，竹南工業區聯外道路人行道及排水改善計畫，總經費約三千五百萬元；主要針對人行步道及道路排水系統進行改善，其中竹南啤酒觀光工廠外的入口景觀意象也一併修繕。此外，竹南工業區周邊有多所學校，縣府也將規劃通學步道，加強取締違停車輛，保障學生上下課安全。

縣府：盼提高廠商投資意願

黃智群強調，頭份及竹南工業區為苗縣工商發展重鎮，此次透過前瞻計畫申請公共設施改善，除提升整體公共設施服務水準，也可藉此提高廠商投資意願，帶動整體產業發展。連同此次獲核定的八千萬元，縣府爭取前瞻建設計畫經費，合計已達一億三千兩百七十七萬元。