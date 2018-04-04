〈北部〉《全國首座》竹市BOT兒童醫院 土地點交完成

2018-04-04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市馬偕兒童醫院BOT案，昨天由新竹市政府與馬偕醫療團隊共同完成土地點交，正式進入四年興建期程，預計一一一年三月開始營運，適逢兒童節前夕，成為送給大新竹地區孩子一份幸福的兒童節禮物。

預計111年3月開始營運

新竹市長林智堅表示，此為全國首座由地方政府主導籌建的BOT兒童醫院，未來將解決竹竹苗地區兒童醫療資源不足、長期供需失衡問題，提供民眾優質兒童醫療服務。

林智堅說，新竹市出生率在全台名列前茅，十四歲以下的孩子占全市人口十八％，但兒童醫療環境卻未同步趕上，以桃園與竹竹苗地區的幼年人口估算約六十萬人，至今卻尚未設有衛福部評核合格的兒童醫院，在兒醫資源上大幅落後雙北、台中、彰化等地，有相當大的改善空間。

馬偕醫療團隊規劃興建

林智堅說，馬偕兒童醫院地點位在建功二路、建功高中對面，佔地零．七三公頃，委託期間五十年，以醫學中心級兒童醫院為目標，核心任務是提供兒童重症及難症醫療照護，並成為廿四小時兒童急診專責醫院與提供罕病、重症、難症病童轉介照護。

林智堅說，市府會透過完善履約管理，持續加速兒童醫院興建進度，為竹竹苗地區的兒童打造專屬醫療中心。

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，興建期間對於社區可能造成的影響，會依BOT契約及相關法規要求落實善盡管理維護責任並妥善規劃，為市民權益與生活品質嚴格把關，讓馬偕兒童醫院如期、如質興建完成。