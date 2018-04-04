〈北部〉《桃園》防業主養地 桃科二期先租後售

2018-04-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於觀音區的桃園科技園區（簡稱桃科）已進入第二期開發，市府地政局昨在議會進行工作報告時，多名議員質疑桃科一期仍有大批土地閒置，農業博覽會的接駁停車場就設在桃科，還有不少用地雜草叢生、被傾倒廢土，呼籲市府先解決一期土地的閒置問題，再談二期開發，否則將變成蚊子工業區。

一期有50公頃閒置

地政局長陳錫禎表示，桃科一期開發面積為二七四公頃，目前約有兩成土地、約五十多公頃為閒置狀況，但這些土地都已售出，業主不開發養地，市府也沒有辦法；他說，桃科二期將開發卅八．六七公頃，採「預登記」及「先租後售」方式，至今廠商申請土地預登記為五十六．二八公頃，達一．四五％。由於預登記時針對產業類別已審核通過，未來會按照登記順序配地，土地每坪價格為七．六萬元，而廠商需先租地，三年內廠房建蔽率得達到卅％才能購地，前三年的租金可抵購地款，若未達建蔽率，將由市府回收，以杜絕養地問題。

市議員周玉琴、詹江村說，桃科一期還有大片閒置土地，不僅成了農博接駁停車場，還有幾處土地非常寬闊、放任雜草叢生；而位於環南路的閒置土地，更被傾倒堆積如山的廢土，土地閒置情況如此嚴重，如今又急著開發二期，讓人擔心桃科二期會變成蚊子工業區。

林政賢：可提高空地稅

市議員林政賢表示，桃科一期養地情形嚴重，造成土地價格三級跳，廠商炒土地比生產賺得還多，讓台灣工業仍面臨五缺問題。對此，市府應拿出辦法，包含提高空地稅等，才能提高工業區土地使用率。