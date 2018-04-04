〈北部〉《桃園》抽查預售屋定型化契約 桃園僅2件合格

2018-04-04

楊朝偉促做「預售建案契約核備地圖」

〔記者謝武雄／桃園報導〕地政局去年查驗坊間四十個預售屋建案的買賣定型化契約，結果只有兩件合格，合格率為五％，比起前年抽查十六件全部不合格略有進步。市議員楊朝偉昨在地政局工作報告時，要求市府應比照台北市府公開「預售建案契約核備地圖」，將桃園市預售屋定型化契約公開上網，讓購屋民眾能在資訊對等的情況下簽約。

地政局：不合格案件 須重新訂約

地政局長陳錫禎表示，桃園市預售屋買賣定型化契約抽驗不合格比例雖高，但事後都要求建商更正以符合內政部定型化契約精神，目前四十二個建案的定型化契約都已合格，至於先前不合規定契約的銷售案件，市府也要求建商與購屋民眾重新訂約。他表示，台北市的「預售建案契約核備地圖」，對民眾的權益的確更有保障，會先公布經地政局核備的預售屋買賣契約。

市議員王浩宇說，市府前年與去年都曾對預售屋買賣的定型化契約進行抽查，結果合格率低得可憐，建商預售屋買賣契約違規情況普遍，民眾稍有不察就會吃悶虧；楊朝偉拿出台北市實施「預售建案契約核備地圖」的新聞資料，希望市府跟進，讓民眾選購預售屋前能先掌握契約內容，在資訊對等的情形下簽約。

楊朝偉說，民眾買屋有五天的契約審閱期，若是台北市建案可至「預售建案契約核備地圖」官網查詢建商提供的定型化契約是否與地政局核備的契約內容相同，若不一致，可向地政局提出檢舉，對民眾而言是雙重保障。

黃景熙：市府應公布不合格建商名單

市議員黃景熙表示，購屋是民眾的人生大事，幾乎得花上大半輩子的收入，市府應主動為市民把關，尤其預售屋買賣風險較高，對於建商的定型化契約更要嚴格把關，不合格建商的名單也要公布，讓民眾有所參考。

陳錫禎說，常見的預售屋定型化契約重大缺失，包含「交屋保留款未達房地總價五％」、「違約處罰違反平等互惠，只罰購屋民眾，相對於建商，開工、取得使用執照、完工期限，沒有明確日期，讓建商遲延沒有責任，違反公平原則」。