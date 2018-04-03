〈北部〉合歡山杜鵑花訊 太管處官網報你知

2018-04-03

花況即時影像 15日啟動

〔記者王錦義／花蓮報導〕合歡山區春天的腳步來得比平地晚，受到山區氣候低溫影響，原本四月初就應來臨的杜鵑花季（見圖，太魯閣國家公園管理處提供），今年預計遲至四月底左右才會陸續綻放。太魯閣國家公園管理處合歡管理站「合歡山杜鵑花況即時影像」，也延後至本月十五日啟動，最新花況影片每二到三天上傳太魯閣國家公園網站（https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Media/Videos?id=8），讓遊客可隨時上網了解山區杜鵑開花現況。

太管處指出，目前合歡山區只有小部分杜鵑花綻放，台十四甲線公路花況仍含苞待放，每年賞花季節最夯的玉山杜鵑、紅毛杜鵑分別在石門山、合歡尖山及合歡東峰等步道兩旁綻放，花季約達二個月，四月十五日以後開始提供最新花況實錄，方便民眾瀏覽，遊客只要進入太管處網站首頁，點選右上方「合歡山杜鵑花影像花況」，就能搶先觀賞最新花訊。

玉山、紅毛杜鵑屬台灣特有種

合歡山區主要有玉山杜鵑、紅毛杜鵑，都是台灣特有種，粉紅漸層花卉是玉山杜鵑，紅毛杜鵑花色則為鮮豔桃紅，花期均約二個月，預計在母親節前夕綻放。太管處指出，為了適應高山嚴苛的環境，這兩種杜鵑花各有適應環境的方法，白色或桃紅色的玉山杜鵑，擁有又硬又厚的皮革質地葉片，葉緣常反卷；紅毛杜鵑多為粉紅色，深綠色的葉子、莖與果實都有灰色或褐色的毛，可以減少水分蒸發又能禦寒。

每年合歡山花季開跑時，由於山間風景壯麗，合歡山群與奇萊山相臨，陡峭山陵連綿峻谷，白色及粉色的杜鵑花裝飾山景，吸引大批遊客上山賞花，常擠爆台十四甲線。新城警分局呼籲，合歡山區道路彎曲狹窄，花季期間將比照陽明山實施交通管制，請駕駛人發揮公德心，上山賞花務必找尋適當空曠處停車。