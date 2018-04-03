〈北部〉轉型校史館 蘭女小白宮收藏校鐘

2018-04-03

與傑出校友畫展 14日校慶同步揭幕

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立蘭陽女中有座「小白宮」，外觀具西洋古典風韻，原作為音樂教室使用，學校重新打造轉型「校史館」，展出首任校長書櫃、校鐘等隱藏版文物，並邀請傑出校友林嬌娥舉辦首次畫展「春風微笑的線條」，將於十四日八十周年校慶當天同步揭幕。

蘭女舊音樂教室建於一九五八年，融合西方現代特色和古典元素，外型讓人聯想到美國白宮，師生俗稱「小白宮」，在轉型為校史館後重新出發。

校長曾璧光說，校史館保留學校重要文物史料，包含辦公用品、學生歷年得獎作品和獎狀等，讓學生可看到歷屆學姊們傑出的表現，以及學校發展歷程留下的許多墨寶，回顧過去也能立足現在、展望未來。

隱藏版文物還有首任校長書櫃

校史館還有很多隱藏版文物，曾璧光舉例，民國三十五年到五十三年，第一任校長陳保宗使用的書櫃，還有以前圖書館整理書目的目錄櫃以及古老校鐘；在現代廣播鈴聲出現前，上、下課都是敲響這具歷史悠久的校鐘，讓宏亮的鐘聲響徹校園。

曾璧光說，校史館第一場畫展就是邀請傑出校友林嬌娥返校辦展，以「春風微笑的線條」為主題，八十七歲的林嬌娥從國小老師退休後，與先生一起向畫家陳忠藏學畫，二○○五年更以「我家後院」作品入選第二十九屆全國油畫展。

林嬌娥展出的作品超過三十幅，包含油畫、國畫和書法。林嬌娥說，大部分作品都是生活事物和回憶情景，例如「我家後院」畫的就是以前住在中山路後方的「紅瓦屋」，近期畫作是市場中的魚，畫作名稱都是由女兒取名，格外有意義。

蘭陽女中曾是林嬌娥青春的回憶所在，她說，回想當年情景，就像年輕歲月勾勒的線條，總是可以讓她露出一抹微笑，所以將畫展取名「春風微笑的線條」。