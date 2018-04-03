〈北部〉公館藝術文化節 健走拿紀念品

2018-04-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉藝術文化節活動，十四、十五日在苗栗特色館登場，公館鄉公所昨天召開記者會暖身，今年規劃親子健行，走完全程可獲紀念品，還有紮稻草人創意競賽及傳統的客家跌三烏、客語歌唱大賽，以及千人彩繪陶土樂等，公館鄉長曾美露號召全國鄉親一起來體驗客庄魅力。

14、15日登場

今年的活動以「鬧熱客庄．陶氣公館」為主題，十四日首先登場的「千人彩繪陶土樂」，民眾透過動手彩繪陶土，製作自己專屬的客製化彩陶。

此外，還有紮稻草人創意競賽及傳統的客家跌三烏，同時將號召大家一起做愛心，民眾只要捐贈當月發票二張即可換取祈福開運幸福稻注連繩DIY材料一份，所有的發票將捐贈給華山基金會。

十五日則規劃客語歌唱大賽，前十名可獲八千及一千元不等獎金，同時安排「親子健行─客家百年古厝、產業巡禮」，鼓勵親子共同參與，沿途不僅有專人解說，還可欣賞沿山道鄉間小徑的美，巡禮林家古厝、郭家莊傳統手工製豆腐乳廠，全程共五．五公里，凡是走完全程者皆可獲牡丹杯、環保購物袋及客家美食一份。

當晚星光大道晚會，除富有客家特色的技藝表演，並邀集優質客家藝文團體共襄盛舉，還有電視、冰箱、腳踏車等豐富獎品摸彩，歡迎鄉親來巡禮公館、認識公館。千人彩繪及健行活動報名可上（https://k2018.musou-tech.com/ ）或電洽：037-222210#162、劉先生。