〈北部〉新豐國小迎百年校慶 98歲校友回娘家暖身

2018-04-03

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉新豐國小迎接一百歲生日，昨天邀請九十八歲周進得、謝彩鳴等多名高齡校友「回娘家」，看看陪伴他們長大的老榕樹，講故事給小小學弟、妹聽，為百年校慶系列活動暖身。

新豐國小校長柯幸宜說，新豐國小前身是民國七年五月一日所創建的中崙公學校新庄子分教場，是新豐鄉最老的學校；民國十年獨立為紅毛公學校，之後多次更改校名，四十五年八月一日配合鄉名更改為新豐國民學校，五十七年再改為新豐小學至今。

十多名老校友昨天一同回到母校為校慶暖身，包括近百歲的周進得、前新豐鄉長謝彩鳴、校慶主委李錦復的岳父九十二歲許乾、縣議員鄭清漢的父親鄭萬以及長安國小退休校長許俊等。

其中周進得、許俊等人家族四代十多名成員都是校友，周家還將帶著尚未入學的第五代一同為母校慶生。

校門口於創校時種下的榕樹，是新豐人的共同記憶，從幼苗茁壯成濃蔭的大傘。校友們看到熟悉的老榕樹依然健在，不禁憶起打赤腳在樹下嬉戲、追逐或爬上樹枝躲貓貓的童年往事。

新豐百年校慶五月規劃系列活動，五月七日新豐鄉長徐茂淦的百壺陶藝展，十一日社區運動會，十四日新庄子踩街嘉年華，十六日萃豐大道路跑和九歌兒童劇團演出，十七日校慶晚會—藝術之夜，十九日校慶園遊會。