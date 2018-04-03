〈北部〉迎接兒童節 苗縣14鄉鎮市送好禮

2018-04-03

三義鄉首次贈送兒童節禮物

〔記者鄭名翔、彭健禮、蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣許多鄉鎮市公所準備禮品迎接兒童節；往年未曾發放兒童節禮的三義鄉公所，今年首次送給全鄉學童手提伸縮LED露營燈；而苗栗市公所今年也首度舉辦慶祝活動，招待逾一千名學童看電影；後龍鎮公所則依照不同年級發送不同禮品。全縣十八鄉鎮市中僅苑裡、西湖、公館、銅鑼四鄉鎮無贈送兒童節禮。

三義鄉往年並無發放兒童節禮物的傳統，鄉長徐文達今年獲代表會支持下，首度編列兒童節禮品預算，發放兒童節禮品給全鄉內國小及幼兒園約一千二百名學童，每人一個手提伸縮LED露營燈，外型輕盈小巧，方便隨身攜帶，除鼓勵家長及孩子們多多走出戶外露營接觸大自之外，也是停電時緊急照明的好幫手。

苗市公所今年也首度辦兒童節慶祝活動，包下市內國興戲院，招待大同、僑育、新英等三所國小一○五三名學童欣賞電影；市公所表示，未來若能克服經費及交通問題，可擴大到苗栗市內其他國小，讓孩子們快樂的過兒童節。

而後龍鎮公所準備兩千五百份禮物給鎮內國小及幼兒園學童；幼兒園小朋友可收到一盒彩色筆，讓他們發揮創意彩繪童年；國小一、二年級學童則是一組文具禮盒，讓正式邁入學齡的孩子們獲得最實際的學習工具；國小三年級至六年級則是手提袋及彩繪筆，讓孩子們能夠DIY繪製自己的專屬提袋。

頭屋鄉公所今年贈送鄉內國小及幼兒園學童每人一個多功能隔熱餐盒。頭份市公所與造橋鄉公所同樣是送出旅行用LED手提燈；竹南鎮公所則是贈送精美旅行套裝組，內含收納漱口杯、牙刷及小毛巾；三灣、南庄鄉公所皆贈送環保餐具組。

泰安鄉公所與獅潭鄉公所皆發送後背包；至於大湖與卓蘭鎮公所則發送彩色筆；通霄鎮公所則贈送學童野餐墊。

苑裡鎮長：建議由縣府統籌辦理

至於苑裡鎮公所及西湖、公館、銅鑼鄉公所則未發送兒童節禮物。苑裡鎮長杜文卿說，兒童節禮物只發到一○四年，主要許多禮品例如筆等文具，學童都有了，且招標廠商品質不一，不如把經費用在刀口上，且兒童節屬於教育主管事項，建議由苗縣府統籌辦理。至於另三鄉是因財政問題，所以未編列預算。