〈北部〉還原刪除資料 桃園數位採證中心揭牌

2018-04-03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣高等法院檢察署斥資千萬，在六都台北、新北、桃園、台中、台南、高雄地檢署，以及彰化、花蓮地檢署設置「數位採證中心」，並就近支援鄰近地檢署；桃園地檢署「數位採證中心」昨由法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、新竹地檢署檢察長姜貴昌揭牌，全台八個數位採證中心已全數啟動，打擊犯罪將如虎添翼。

王添盛表示，過去檢方辦案查扣手機等設備，都得送到刑事局或轄區調查處（調查站），試圖將被刪除的資料還原，但因案件多、經常一等就是個把月。檢方設置數位採證中心後，可在第一時間還原被刪除的資料，掌握辦案的黃金時間；例如，追查毒品案件時，將可透過數位還原技術，迅速掌握毒犯上、下游資料，以「斷源溯根」。

桃檢「數位採證中心」編制五人，建置有相關軟、硬體設備。檢方表示，依現有軟體的效能，幾乎「所有手機」都能還原，諸如手機內被刪除的LINE等通訊軟體對話、照片、音檔、通訊錄等，也能分析手機使用者曾去過的地方、擷取雲端資料等；對於被刪除資料能還原的程度如何？只能說，「凡走過必留下痕跡」。

依司法體系的證據採納規定，負責還原數位資料者須有專業證照，取得的資料才有證據力。王添盛表示，全台已有廿三名檢察官、檢察事務官取得「ＣＨＦＩ資安鑑識調查專家認證」證照。