〈北部〉農博綠色方舟、水利館 綠建築節能

2018-04-03

農博明開園 展期40天

〔記者李容萍／新屋報導〕展期四十天的桃園農業博覽會將於明天開園，由市府經濟發展局結合桃園在地企業打造的「綠色方舟展覽館」，水務局與桃園、石門農田水利會合作設置的「水利館」，昨天同步開館。市長鄭文燦表示，農業是綠金產業，農業科技化是必然方向，可與綠能產業結合產生新的發展方向。

鄭文燦指出，綠色方舟展覽館斥資五千萬元打造，強調綠建築設計，外觀順應地勢與日照方向，以增強隔熱效果與自然光運用，內部輔以省電燈具、低壓供電系統，展示的「水資源循環」、「植物工廠」、「綠色能源」、「綠色運輸」、「科技農業」、「節能照明」六大主題，可謂高度展現桃園市的綠能實力。

其中，由大同公司建置結合風力及太陽能的智慧電網，與台電公司電網銜接，呈現農博展區的電力供應狀況；由台塑集團打造一比一溫室，呈現減碳、節水及空氣循環等概念的植物工廠，將是台灣推動循環經濟的重要推手。

由達德集團邀請藝術家設計的「發電桌」，以模型呈現台灣樣貌，可透過喊叫方式輸出電力，帶動發電桌上的小風機，讓參觀者了解風力裝置產生電能的原理；中科院展出風光互補蓄能供電車，提供館內照明使用；中華電信展出結合物聯網（IoT）及第五代行動通訊技術（5G）的無人機用水、蟲害監測管理，為未來智慧農場提供更好的管理方式。

另由3M公司的隔熱節能知識展，就窗牆比與建築方位等條件來判斷，貼上建築隔熱節能膜的綠色方舟館，室內溫差至多可達攝氏三度；默克公司的太陽能光電樹，威卡資訊公司的人流、人臉辨識系統也同步展出。

首輛國產自動駕駛電動車亮相

農博期間，綠色方舟展覽館外也展出首輛國產自動駕駛電動車，遊客可上農博官網預約試乘，搶先體驗運輸新科技，預計每十五分鐘一班次，每趟可搭載六人。

水利館規劃有戶外及室內展區，四個圓形構成的展館，象徵豐收的稻草堆。館內採引導氣流通風及屋頂自然採光達到節能，中央水池代表桃園的埤塘文化，池中央還擺放難得一見的傳統龍骨水車。四個室內展館展示農田水利開發演進、水利工程建設成果及灌溉器材和現代化的節水設備等；戶外展區導入智慧控制，有智慧灌溉兼具防洪概念渠道模型。

水利館於農博期間每日上午十點半舉辦「水利知識來趣投」活動，下午兩點半舉辦「快游吧！我的鴨鴨」活動，讓民眾能深入了解農業小知識及智慧化水工構造物設施。