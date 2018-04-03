〈北部〉震後樓斜3度 住戶盼灌漿扶正

2018-04-03

佳美華廈19戶剩2戶續住

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮○二○六地震將滿二個月，花蓮還有受災戶領不到補助，距離倒塌的國盛六街白金雙星、吾居吾宿大樓僅數十公尺的國盛五街「佳美華廈」，因地基下陷導致大樓傾斜約三度，「整棟大樓住戶能跑的都跑了」，只剩二戶還住在裡面！昨中午記者前往瞭解，一名住戶正要出門掃墓，他說，房子從外觀看起來就是歪斜的，很害怕，但他不願離開，因為「這裡是他的家」、「他沒有地方去了」。

議員邀73災戶出席只來2戶

花蓮縣議員莊枝財昨天上午在花蓮縣議會舉辦「○二○六震災專案小組會議」，邀集包括林森路昇園大樓十八戶、國民八街吉興華廈三十六戶、國盛五街佳美華廈十九戶等及縣府官員與會，但實際到場的受災戶僅二人，縣府則派建設、社會處人員到場，但因受災戶太少，只好宣佈流會。

其中，被列「黃單」的昇園大樓災民代表，面對記者詢問卻不願受訪托詞「烙跑」，她強調「要把資料給『有辦法給補助的人』」；莊枝財則說，會議沒有災民來，可體諒災民不願意露臉的想法，怕被縣府「秋後算帳」，會領不到半毛錢。

非紅、黃單戶送件沒下文

佳美華廈住戶陳小姐受訪說，「能送件的都送了」，但因為不是危樓的紅單、黃單戶，雖然三月八日已第二次補送件給里長，申請對傾斜大樓下陷地基灌漿、大樓扶正；但是，到現在快二個月了，只有領到電視機摔壞的折舊後補貼二千八百元。

官員：個案可洽使管科初評

陳小姐說，佳美華廈大部分住戶都不敢再住，她市區還有家可回，但拿不到租屋津貼的其他住戶，還得在外面租屋很辛苦；最慘的是有二戶仍住在傾斜的房子裡。她問過對方：「為什麼還住危樓」，但對方答：「我沒地方去呀」、「沒有補助款，妳叫我去哪裡租房子？」

對此，花蓮縣府建設處長鄧子榆說，災後第一時間建築土木技師做緊急評估時，佳美華廈可能因傾斜度沒有達到標準，因此未開出紅、黃單，但房子如果有地層下陷、屬於特殊個案，受災戶先前申請的「建築物毀損修繕救助」也無法補助，建議受災戶可直接洽詢縣府建設處使用管理科，進行正式的建物耐震評估初評、詳評，設法解決。另外，縣府也強調，只要是民眾申請案件，均依程序進行審查。