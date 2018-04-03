〈北部〉無障礙計程車 身障者怨常訂不到

2018-04-03

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市有逾八萬名身心障礙者，復康巴士不敷使用，為此市府交通局二○一四年起招募無障礙計程車組成愛心車隊因應。但議員黃婉如接獲投訴，指有不少駕駛領了市府的獎勵金，卻依舊只載觀光客，身障者常常訂不到車，質疑交通局沒有控管機制，無法提供實質協助。

市府：目標年底募到100輛

交通局公共運輸科科長鄒育菁回應說，目前全市有四支不同車隊、五十五輛無障礙計程車加入愛心車隊，數量確實偏少，但市府須尊重市場機制，不可能強制要求業者「只載身障者」，將持續招募無障礙計程車，目標今年底招募到一百輛車，有需求的民眾可撥打免費訂車專線：0800-018-550，若真有問題，也可撥打市民專線：1999反映。

去年僅16輛達到獎勵標準

鄒育菁表示，五十五輛無障礙計程車，去年一整年的身障者載運量為八萬五九五六趟次，平時車隊也載送一般乘客，但只有身障者載運量達到總載運量三成者，才能獲得一年一萬元的獎勵金，而去年僅十六輛車達標，未達標者平均也有二成多的身障者載運量，市府會持續輔導。

響應無障礙計程車的新利達車隊經理游苑宣表示，無障礙計程車有四個乘客席位、一個輪椅座位，裝設著斜坡板可讓輪椅族直接進入車內，費率採一般跳錶計費、不加價，駕駛接送身障者就醫時會在外頭等候，期間仍跳錶計價，但也可協調約定時間再搭乘，讓駕駛可利用空檔載運其他乘客。

游苑宣坦言，確實偶有身障者叫車卻無車調度的情況，因為無障礙計程車一輛的成本達一百七十萬元、一般計程車僅約七十萬元，即使市府交通局提供購車補助卅一萬到四十萬元，仍有段差距，且因油耗較高，願意投入的駕駛並不多，招募上有一定難度，目前投入愛心車隊者，多是因為除了一般乘客，也能接送身障乘客，空車率較低，會有較穩定的收入。