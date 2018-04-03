〈北部〉綠捷發包再延半年 藍綠議員齊轟

2018-04-03

〔記者陳昀／桃園報導〕市府交通局與三月下旬剛揭牌成立的捷運工程局昨天在議會工作報告，原本年中可完成發包的綠線捷運進度，改成年底完成；這一拖又是半年，立刻引來藍綠議員隆隆砲聲！

捷工局：重新評估進度 延後較妥當

捷運工程局代理局長陳文德表示，捷工局持續對綠捷進度滾動式檢討，他上任後重新評估綠捷進度，認為再延後半年比較妥當，將在官網公布持續更新工程進度。

機電廠商投標文件格式不符 送中央釐清

投標綠捷機電工程的義大利廠商Ansaldo，因投標文件格式不符，造成外界疑慮，市府為此送請行政院公共工程委員會釐清。市議員魯明哲、舒翠玲昨天質詢指出，工程會早已回函認為已進入開標程序、不宜廢標，市府卻遲遲不對外說明，有胖周瑜之稱的市長鄭文燦不可能被蒙蔽，但先前對外卻說還在等工程會回覆，若不是在裝傻就是在說謊；列席的副市長游建華當下回應說，工程會雖有回函，但市府認為問題仍須再釐清，因此又去函重新請示。

魯明哲、舒翠玲對此再質疑說，工程會二月初、三月初曾各回函市府一次，但市府仍遲遲不做決定，對外也不公布相關訊息，鄭文燦在三月下旬捷工局揭牌時還說要等工程會釐清，認為市府背後動機可議，「是不是要私下溝通到如他所願的『廢標』，才會公布？」

捷運工程局代理局長陳文德否認說，工程會雖認為不宜廢標，但「政府採購法處理程序」規定，若投標過程有明顯錯誤，可以更正重寫，因此才會持續去函工程會釐清，這部分市長在不同場合都曾公開說明，並無對外隱瞞，雙方往來公文可供稽查，後續會依照工程會函釋繼續後續審標作業，預計四月底前會有結果。

市議員萬美玲也說，綠捷的進度遙遙無期，到時可不要弄一坨土、幾支鏟子跟安全帽就說動工了，要求公開實質進度；她也批評交通局長劉慶豐先前稱說綠捷動工後不會有交通黑暗期，但光是個污水下水道施工就搞得交通大亂，應該收回這句謊話；劉回應說，他先前說的意思是，會把影響降到最低。

不只藍營質疑聲不斷，民進黨議員范綱祥也說，交通局三月初才公開表示今年中會完成綠捷發包，但不到一個月，捷運工程局的報告就改成今年底完成發包，卻沒有說明原因，這將影響市府的公信力。