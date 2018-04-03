〈北部〉中台灣電影中心開工 打造台灣影城

2018-04-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕結合「國家漫畫博物館」的中台灣電影中心，二日開工動土，預計一○九年底完工。市長林佳龍在動土典禮指出，台中全面培植影視動漫畫產業發展，兼顧硬體建設與人才培育，盼讓台中成為台灣影城，吸引更多人才來實現夢想。

林佳龍率新聞局長卓冠廷、都發局長王俊傑及地政局長張治祥等人，出席中台灣電影中心開工典禮，立委黃國書及多位市議員、文化部及國內影視動漫畫代表均到場見證，共同宣示中台灣電影中心新建工程啟動。

結合國家漫博館 進行人才培育

林佳龍說，市府與文化部合作打造台灣第一個結合國家漫畫博物館的電影中心，未來除了有完善的硬體設備外，也將進行人才培育，尤其文化部現已蒐集與典藏國家重要的漫畫作品集結於此，這是市府致力打造台中成為台灣影城的重要里程碑。

他指出，今年在霧峰完工啟用的中台灣影視基地，將與中台灣電影中心結合，做好築巢引鳳的工作，相信對於國家動畫、漫畫未來的典藏與人才群聚，將會帶來相當大的磁吸效應，吸引更多人才到台中築夢。

金馬獎最佳導演黃信堯也說，台中無論是地理、天氣都非常適合電影相關產業發展，在影視發展深具優勢，非常期待中台灣電影中心的落成啟用。

卓冠廷則說，位於水湳智慧城的「中台灣電影中心」，占地一．四八公頃，預算十二．四億元，獲得文化部國家漫畫博物館計畫十一．五億元的專款補助，其中四．四五億元做為中央與地方共同合建的工程經費，也因此將場館提升至國家級規格，希望能夠整合數位內容和IP產業發展，豐富國內相關產業的發展能量。