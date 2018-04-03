〈北部〉肉品市場遷烏日 上班日開說明會挨轟

2018-04-03

9日召開 大部分民眾無法參加

〔記者陳建志／台中報導〕市府計畫將台中肉品市場遷到烏日，引起地方反彈，之前召開兩次環境影響說明書前的公開說明會，都遭民眾阻撓而草草結束，肉品市場近日發文通知將於四月九日（星期一），春節連假後第一個上班日再度召開說明會，市議員吳瓊華昨天率領多位里長出面抗議，高喊：「反對屠宰場，還我體育場！」質疑說明會時間大部分民眾無法參加，且農委會早在去年就同意遷場，根本是先斬後奏程序不符。

市府計畫將肉品市場遷至烏日焚化廠與高鐵烏日基地維修站間的空地，去年九月先後兩次舉辦公開說明會，都因民眾強烈阻撓草草結束，肉品市場公司近日再度發文，將於四月九日下午一點在肉品市場預定地旁召開說明會。

議員、里長抗議 表明反對到底

吳瓊華昨舉辦記者會抗議此作法，多位里長出面力挺，高喊：「護鄉土，討公道！」「反對屠宰場，還我體育場！」表達心聲。

吳瓊華表示，烏日民眾反對設立肉品市場多年，但農委會卻在去年七月發文給市府，對於遷場的規劃表示「本會同意辦理」，質疑市府至今都未到地方進行溝通，卻執意興建，開說明會根本只是要補足程序，認為市府程序不符、黑箱作業。

吳瓊華並說，市府決定四月九日下午一點開說明會，質疑這天剛好是連假結束，許多人都要上班，而且下午一點許多人都要午睡休息，根本是技術性阻撓民眾參加，揚言當天將先到市府抗議，也會帶著鄉親到說明會表達反對到底的立場。

假日辦說明會 市府：法令未明定

市府經發局主秘蔡珍珍表示，「農產品市場交易法」第十二條規定，對於農產品批發市場如有新建、遷建、改建都需先報請農委會核定，此與依環評法等規定召開的說明會為各自獨立的程序，並無先後關係，並非先斬後奏。

至於說明會舉辦的時間，法令並無規定應於假日或非假日舉辦，此兩種時點辦理各有優缺點，而在基地旁舉辦，是希望實地跟民眾解說未來規劃，歡迎民眾到場參加、表達意見。

據了解，前兩次的說明會都在星期五，非假日舉行。