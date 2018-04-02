〈北部〉防恙蟲叮咬 公墓周邊大消毒

2018-04-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕衛生福利部疾病管制署統計全國恙蟲病數截至上月底共計六十七例，其中花蓮縣就有十二例、占十八％，由於清明節掃墓時節將到，花蓮市公所針對佐倉公墓周邊，進行雜草割除並消毒環境，希望讓民眾掃墓時不致遭到恙蟲叮咬，殯葬所長陳柏欣說，四、五日這二天，上午七點到下午四點半採取交通管制作業，以維持墓區交通順暢及人車安全。

市長魏嘉賢說，花蓮市佐倉公墓是大花蓮地區民眾安葬先人之處，依據民間習俗，從元宵節過後到清明這段時間，都是民眾祭拜先祖的時節，為提升服務品質，便利民眾掃墓，殯葬管理所在農曆年前已派員執行除草工作，同時為讓民眾掃墓時不致遭到恙蟲叮咬，也將全區環境消毒；而依據往年經驗，每逢清明假期，佐倉公墓的聯外道路因返鄉祭祖民眾湧入，大量的車流及人潮導致道路交通產生壅塞及回堵的狀況。

由於近期民眾掃墓祭祖或清明連假相偕到山區活動頻繁，恐接觸到恙蟎孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險，花蓮縣衛生局呼籲民眾落實「自我保護」，在恙蟲活躍期間，穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，並紮緊袖口、褲管口，避免遭叮咬。腋窩、腰部、鼠蹊部等皮膚柔軟處，都是恙蟲常見叮咬部位，叮咬後會形成焦痂，潛伏期九到十二天，之後伴隨發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀，軀幹會出現暗紅色丘疹，應儘速就醫。