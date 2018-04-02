〈北部〉花蓮露營區 6處違規14處合法

2018-04-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國露營區亂象頻傳，交通部觀光局今年一月成立「露營專區」網頁，第二波名單前天出爐，花蓮縣內共有六處露營區有問題，其中五處佔用國有非公用土地的露營場，目前申請承租中，而豐濱鄉磯崎村一處則位於地質敏感區；至於合法露營區則有十四處。

相關法規多 盼中央制定專法

對此，花蓮縣府觀光處長彭偉族說，針對被公佈非法的露營區，實際要看不合格的樣態來決定適用法規，並回歸相關主管機關。他說，目前因法規適用眾多，從水保法、建築、農牧用地、休閒農場等法規都有相關規定，導致地方政府無所適從，處理上莫衷一是，因此各縣市都盼中央儘速制定露營專法，據他瞭解，中央今年以來也召開多次跨部會協調，不過會議並無結論。

他說，花蓮縣轄區廣大，目前仍由各鄉鎮、機關彙整相關資料中，因每一塊土地所牽涉法律不一樣，並非「有違規就要立刻舉報、勒令停業」，地質敏感區者則要看有無違規開發行為，畢竟露營不需建物，只需一頂帳篷，目前還在調查瞭解中。

花蓮六處問題露營區者，由經濟部地質調查所提供的資訊顯示，豐濱鄉磯崎村的高山森林基地露營區位於「山崩與地滑地質敏感區」；另外，「目前」仍佔用國有非公用土地的露營場有五處，包括吉安鄉福興村山上22、秀林鄉悠悠太魯閣、玉里赤科山汪家古厝，玉里鎮東湖生態農場以及台九線無毒農莊，這五處露營場前多仍依法申請標租中，但也有因為佔用被追繳使用補償金。

第二波名單公佈，合法露營區十四處。其中，財政部賦稅署有稅籍登記的合法露營區（以剔除違反森林法、休閒農業輔導管理辦法等相關法規），花蓮縣共六處，包括東部海岸國家風景區內的石梯坪露營區、磯崎露營區，花蓮市國裕里瑞穗露營區、花東縱谷國家風景區鯉魚潭站委外經營的綠野鄉渡假村、鳳林鎮公所公共造產鳳凰山莊及太魯閣國家公園內的合流露營區。

另外，合法承租國有財產署國有非公用土地的露營場，花蓮縣也有八處，包括吉安鄉碁園露營區、瑞穗鄉東岡秀川溫泉及瑞峰溫泉民宿，以及富里鄉六十石山的妙音禪寺、尚品休閒農園、春明農莊、相如休閒山莊、彭大媽客家食堂民宿等等。