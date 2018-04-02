〈北部〉冬山嘉冬橋劣化 縣府允撥5千萬

2018-04-02

公所哀 須自籌4千5百萬

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉嘉冬橋橫跨冬山河，但橋齡已達卅九年，結構出現劣化，橋墩也有影響冬山河通洪問題；鄉公所計畫投入九千五百萬元經費，希望爭取縣府補助將嘉冬橋打掉重作，宜蘭縣代理縣長陳金德允諾補助五千萬，改善當地交通確保安全。

明年初動工 明年底通車

鄉長謝燦輝說，嘉冬橋正在評選設計階段，最快八月橋梁設計就能出爐，如果一切順利，明年初發包動工，希望能在明年底完工通車，至於不足經費，則由鄉公所自籌款項支應。縣府解釋，若公所有其他需要，可將計畫整理後再提出說明，只要合情合理，縣府會給予支持。

橋齡39年 會車相當困難

嘉冬橋興建於民國六十八年，是冬山鄉武淵村、珍珠村、成興村、補城以及五十二甲、利澤等地的聯絡要道；不過，長一百一十一公尺的嘉冬橋，橋寬僅四．八公尺，會車相當困難，不符當地通行需求。

橋下11座橋墩 阻礙排洪

鄉長謝燦輝指出，不只通行問題，嘉冬橋結構已出現劣化狀況，且橋下十一座橋墩，阻礙冬山河排洪，地方長期盼望能進行改建，解決防洪、通行需求。

鄉公所計畫將嘉冬橋打掉重作新橋，連接茄苳路及武罕三路，橋面擴寬至十一公尺，設有雙車道及自行車道，橋墩數則從十一座大幅縮減至兩座，解決河道通航需求。謝燦輝說，新橋完成後，大型水上巴士可直接通過橋梁，讓民眾乘船悠遊冬山河親水河岸，增加河道觀光效益。

陳金德曾偕同縣府與公所人員會勘，認為嘉冬橋橋齡確實有潛在危險，對當地交通往來也非常不便，允諾撥款五千萬給鄉公所，協助重建新橋。

不過，謝燦輝認為，公所向縣府提報計畫，希望縣府至少補助三分之二的經費，現在只給一半，相較宜蘭市之前提報六千萬元計畫，縣府直接給了一億，如同「要五毛給一塊」，冬山卻是「要一塊給五毛」，實在不合理。