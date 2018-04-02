〈北部〉為隆恩圳除污 竹市將建水質淨化廠

2018-04-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府向環保署爭取到一點六五億元經費，將在台肥新竹廠旁公八公園興建水質淨化廠，透過礫間除污，每天可處理一萬立方米的生活污水，可減少水中氨氮量，減緩河川優養化，預計五月動工，明年五月完工。

市府工務處副處長曾嘉文說，市府推動隆恩圳藍帶景觀工程，民主路到東大路段去年五月動工後，月底即將完工，為讓流入隆恩圳的生活家庭污水更乾淨，市府向環保署爭取到一點六五億元經費，要在台肥新竹廠旁的公八公園，興建一座礫間水質淨化廠，讓流入隆恩圳的生活污水達到除污效果，減少河川優養化及生活污水帶來的惡臭味。

曾嘉文說，這座水質淨化廠工程已上網發包，預計五月動工，未來將處理從市區東勢大排流入的家庭生活污水，透過礫間除污處理，減少污水氨氮含量，達到水質淨化。

曾嘉文說，淨水廠的功能類似簡易污水處理廠，粗估流入東勢大排的生活污水達數萬戶，淨水廠的礫間除污功能，運用物理和化學作用，將水中的污染物吸附在礫間石頭後，據估算，約可降低污水中七到八成的生化需氧量，減緩河川優養化。

曾嘉文說，此礫間水質淨化廠完工後，代表隆恩圳中游段的生活污水已經過淨化處理，這些水再流入隆恩圳下游段的水變得較乾淨，達到藍帶景觀目標，市府已繼續爭取前瞻基礎建設經費，要在隆恩圳下游段進行親水工程，讓沿線成為市中心的河岸休閒藍帶。