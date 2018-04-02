〈北部〉白沙屯媽北港進香 報名首日爆量

2018-04-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，今年將於五月十六日廿三點四十分出發，昨天起受理報名，前晚十點就有信眾漏夜排隊，首日因報名信眾爆量，九點多就停發號碼牌，致有些遠從南部縣市的信眾，長途奔波卻無法報名，抱怨須再跑一趟，盼拱天宮能採網路報名及加派人手改善。

未採網路報名 廟方籲勿擠首日

拱天宮管理委員會主委洪文華指出，昨天首日報名擠爆，主要是想搶住在北港鎮的房位，昨天派出工作人員及義工二十多人，連中飯都沒有吃，可說是忙翻了，今年到出發還有四十多天的報名時間，不用急於一時，未來若不在意住宿問題的香客，希望能分散報名，不用全擠在第一天報名。

今年拱天宮徒步進香，昨天是首日受理報名，前晚十點開始就有人漏夜排隊，昨天上午八點開始發號碼牌，因可委託報名，到九點半就已發出五百多號，宮方擔心無法受理完，被迫停發號碼牌。

三位遠從台北市來報名的信眾，一口氣完成一百多位親友報名，高興地秀出制服及臂章等物。

高雄市六十八歲的鄭姓老翁，前晚開車從高雄出發，夜宿在清水服務區，昨天上午九點多趕到拱天宮，得知停發號碼牌，當場傻眼。

他說，今年是初次來體驗，無奈只好向媽祖婆稟告，等清明節連假再來報名，他認為，目前是網路時代，建議宮方可採網路報名，讓外縣市信眾不用長途奔波。

洪文華指出，因報名時，還有表格要填寫，且還有制服套量，至於信眾建議網路報名，因牽涉還要郵寄制服等，若尺寸不合，還要更換等問題，所以暫不可行，未來會加派人手來服務信眾。

拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，已有二百多年歷史，也是全國徒步進香路程最長者，來回約四百公里，近年來進香信眾都超過十萬人次，行政院文化部已列為國家級無形文化資產。