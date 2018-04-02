〈北部〉竹市兒藝節 幻象機衝場連5天

2018-04-02

4到8日香山水資源公園登場

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節「風的運動場」，四日到八日兒童與清明連假在香山區水資源公園登場，因鄰近空軍新竹基地，可觀賞幻象兩千戰機衝場，有「幻象秘境」美稱，兒藝節遊客可天天觀賞超過十台幻象兩千最低空飛越，還可搭起重機升降吊車俯瞰香山的山、海美景，「陸海空」一次到位。

市府表示，空軍新竹基地是全台唯一駐紮幻象戰機的基地，是保衛北台灣領空的重要軍事基地，今年兒藝節舉辦場地水資源公園鄰近空軍新竹基地航道，早已是香山居民口耳相傳的「幻象秘境」，只要停留超過一小時，「至少可看到五次幻象戰機從頭頂飛過」。因此小朋友在探索七大遊具時，可抬頭觀賞幻象戰機，體驗幻象英姿及飛越的震撼感。

新竹市文化局表示，今年兒藝節除有啟德重機公司提供一百卅噸及三百噸升降機，讓民眾搭乘吊籃到十到十五公尺高空，俯瞰香山美麗海岸，更可近距離感受幻象戰機，還有海鳥盤旋在附近的香山美景。

林智堅︰陸海空體驗一次到齊

市府表示，去年是幻象接機廿周年，市府與空軍新竹基地攜手，融合幻象兩千的「飛龍專案」與新竹「風」的意象，創下國內戰機首次在機腹彩繪；平時只有兩年一度的空軍基地開放參觀，才能揭開戰機面紗，今年參加兒藝節，只要抬頭，就能看到幻象併排飛行，更可清晰看到機腹彩繪。

市長林智堅說，今年兒藝節是「陸海空體驗一次到齊」，除陸地有七座大型原創遊具、精彩兒童劇團；還可搭啟德重機的大吊車升到高空，遠看大海與香山濕地；由於鄰近空軍新竹基地，更可感受幻象戰機低空飛過的驚喜，是專屬新竹市的獨特體驗。

兒藝節期間，新竹飯店業者竹湖暐順麗緻文旅、新竹喜來登、新竹國賓、芙洛麗、福泰、迎曦、煙波、老爺、卡爾登及福華等大飯店，都推出優惠住房方案，市府也推出舊城小旅行，可洽： https://goo.gl/WeLNXG了解。