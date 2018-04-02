〈北部〉桃市府IG啟用 揪友農博熱區打卡體驗

2018-04-02

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會即將於四日登場，市長鄭文燦昨宣布桃園市政府Instagram（IG）帳號啟用，首波活動為四日至五月八日進行桃園農博攝影比賽，邀請專業攝影師評選，週週選出廿張、共一百張美圖贈送農博紀念品，歡迎民眾相揪來體驗農博「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」，看見最多彩多姿的桃園農業文化。

鄭文燦表示，桃園農博展期共四十天至五月十三日，農博基地廣達卅公頃，有六大專區、廿五個展館、三個市集與超過三百場次活動；兩年農博活動經費共八億五千萬元，市府編列五億五千萬元，農委會補助三億元，期許能創造無限效益。

鄭文燦說，農博園區將風力及太陽能發電串連成智慧電網，讓所需電力自給自足；地景藝術方面，桃園是草花王國，產值占全台九十％，運用在地產業打造農博大花園；綠色生活方面，如「客家工藝館」就展出客家工藝達人創作的一百件手作工藝品，呈現愛物惜物、就地取材、與自然共生的客家文化；「原民家屋」增加野菜體驗；科技農業部分，設置「氣象殿堂」，讓大家認識天氣與農業的關係，了解氣候及植物環境，也有「水利館」、「創新農機館」、「溫室饗宴」。

鄭文燦指出，今年農博改變展區意象，有八公尺高的巨大錦鯉入口意象，「鼓勵好室」的綠色溫室；「國際友好」的荷蘭風車和合掌屋；可愛動物的「快樂牧場」；科技4.0全新概念的「綠色方舟」；如療癒花園般的「溫室饗宴」；「夏禾風」的八大型裝置藝術；「茶香庄」的珍珠奶茶；「氣象殿堂」的可愛指標等；「漁夫村」介紹世界漁業、漁具、漁船、魚種，海鮮料理、DIY體驗。這些都創造出拍照打卡點。

新聞處長張惇涵表示，IG是年輕人愛用的網路平台，市府將持續透過IG平台行銷桃園，分享桃園美景照片、美食和秘境。