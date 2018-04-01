〈北部〉救難先鋒 花警曾憲維獲警署表揚

2018-04-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警察局吉安警分局銅門派出所長曾憲維，從警逾卅年，曾熱血為臨盆孕婦開道，也成功替遇詐騙的男大生攔下辛苦打工錢，去年銅門翡翠谷隧道崩塌，第一時間還鑽進隧道救出一對情侶，並連續二季獲選為民服務績優人員，種種事蹟獲警政署肯定，代表縣警局北上接受署長陳家欽表揚。

參與山難救援 崩塌隧道救人

民國七十五年畢業於台灣警察專科學校第一百一十四期警員班的曾憲維，雖非原住民，但警職後期幾乎都選擇深入部落服務，先後待過鹽寮及銅門，與當地族人打成一片，還多次參與山難救援工作，深得轄區民眾好評。

曾憲維一百零四年擔任銅門派出所長迄今，短短三年內成功救出四名困在山區的遊客，去年六月翡翠谷隧道發生坍方，二名機車騎士受困其中、險被活埋，曾憲維接獲通報後，第一時間勇敢率領員警鑽進隧道內，將二人從泥濘碎石堆中救出。

曾憲維因屢屢展現民眾小事即是警察大事的精神，多次獲得花蓮縣警察局嘉許，今年更受到警政署肯定，前天代表縣警局前往警政署接受署長陳家欽公開表揚。

吉安警分局長鍾德勳說，曾憲維長年服務部落，警職生涯充分展現工作熱忱，積極助人盡忠職守的態度，也是許多新進員警的學習榜樣，此次代表花蓮縣警察局接受警政署表揚，實屬全體警察同仁的榮耀與表率。