〈北部〉宜蘭綠博開幕 搭火車客運免門票

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨在冬山河生態綠舟開幕，以「實踐．綠行動」為主題，活動舉辦十九屆以來，今年首推搭火車、四大客運到場，憑票根免費入園，宜蘭縣政府邀請大家搭乘大眾運輸遊綠博，以行動愛地球。
有三主題區十展館
綠博是宜蘭春季旗艦活動，本屆為期四十四天，會場在冬山河生態綠舟及冬山火車站周邊農田，分成生態綠舟區、農業實驗學校區、大地藝術區三大主題區，另有宜蘭嚴選館等十大特色展館，設計許多吸睛大型裝置藝術，冬山火車站旁的「揮汗」，由巨大雙手揭起滴汗斗笠，象徵農民「汗滴禾下土」意象。
「搭火車遊綠博！」宜蘭縣代理縣長陳金德昨在宜蘭火車站搭區間車到冬山火車站，再走進綠博會場，開幕式中，蘭陽舞蹈團、無獨有偶劇團、蘭陽交響樂團帶來精彩演出，之後，陳金德偕同農委會副主委李退之、宜蘭縣副議長林棋山敲鑼，宣告綠博啟動，活動首日就吸引爆滿人潮。
陳金德說，宜蘭多風、多雨、多天災，縣府將落實治水與環境改造，把宜蘭打造成有韌性的城鄉，縣府團隊許下三個願景，包括設立六個污水處理中心，把生活污水納管，其次挑選合適樹種，在蘭陽平原大量植樹，再者營造便捷交通和優質生活環境。
陳金德強調，綠博創辦初衷是分享環境教育理念，讓大家思考如何在環境、文明生活之間取得平衡，歡迎全國遊客搭乘大眾運輸到綠博，一起實踐綠行動。
持大眾運輸票根免費入園
有關搭乘大眾運輸免費方案，入園當天或前一天，搭火車到冬山火車站或著乘坐首都、葛瑪蘭、國光、大都會客運在生態綠舟站下車，均可持票根免費遊綠博，主場地冬山河生態綠舟停車場限定接駁使用，不開放停車，會場全區無塑，主辦單位請大家自備水壺、水杯，減少使用瓶裝水，相關資訊請上官網或「宜蘭綠色博覽會」臉書粉絲專頁查詢。