〈北部〉濫用救護車 花蓮7月起收費1400元

2018-04-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台目前共有七個縣市明訂消防救護車收費規定，花蓮縣消防局針對民眾習慣性濫用救護資源行為，今年也制定「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」，七月一日正式上路，民眾若違反緊急醫療救護原則，將必須自行負擔新台幣一千四百元規費。

每年平均825人次濫用資源

花蓮縣每年習慣性濫用消防救護車約有八十人，合計送醫四百八十人次，併計「習慣性酒醉路倒」者，每年平均就有八百廿五人次濫用救護資源，依目前廿二個外勤消防分隊據點、卅四輛救護車的備勤狀態下，嚴重排擠緊急救護需求民眾的權益。

花蓮縣消防局緊急救護科長林武正說，全縣一年救護件數一萬九千五百件，濫用送醫四百八十次，占救護比率約二點二％，其中包括要到醫院回診，卻偽裝急症而到門診看病及酒後叫車案例；去年光是壽豐鄉就有十名搭救護車「常客」，酒後叫車總數高達六十二件。

花蓮縣消防局長林文瑞說，參酌其他縣市已實施相關行政措施的作法後，爰引規費法第十條第一項，訂定「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」自治規則，並於今年完成法制作業，預定七月一日開始實施。

針對三類濫用者收取規費

他強調，主要收取對象共分三類濫用救護車者，分別是經常性飲酒（一週累計三次或一個月八次以上）且經急救責任醫院急診檢傷分類為第四級或第五級者；傷病患送達急救責任醫院後，逕至門診就診或逕自離開者；有明顯事實足資證明浪費緊急救護資源者。

林文瑞說，濫用救護車者將採使用者付費概念，收取新台幣一千四百元規費並繳納國庫，盼能嚇阻少部分民眾濫用救護車的陋習，讓有限的救護資源嘉惠於真正有需求的民眾身上。

台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市等七個縣市，已依特殊地理環境及人口結構差異，訂定消防救護車收費規定，規費收取額度從新臺幣一千六百元至一千八百元不等；花蓮縣於七月一日起將成為第八個明訂消防救護車收費規定的縣市。