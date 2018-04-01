〈北部〉住關埔國小旁無法讀 家長抗議

2018-04-01

〔記者王駿杰／竹市報導〕興建中的新竹市新設學校關埔國小，預計九月招生，卻因新生人數太多，鄰近的龍山國小也因校舍工程施工，兩校都將實施總量管制，關埔地區許多家長因子女無法就近入學，昨天前往市府抗議，提出落實居住事實、支持就近入學、增設基本學區、增加班級校舍等訴求。

市府教育處長李芳齡表示，原已採用「設籍先後」做為入學條件，但為提高門檻，以落實「居住事實」，將參考台北市現行作法並徵詢專家意見後，研修班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點，將「租賃契約需經法院公證」納入。

李芳齡說，目前關東國小關愛樓已擴建為四層樓，教室從十八間增為三十六間，另關懷樓補強工程完工後，將有二十四間教室可使用；龍山國小群英樓拆除重建案已展開規劃設計，未來將由二十間教室增為三十一間；關埔國小原規劃每年級八班，未來仍會持續增班。

由當地家長成立的「光埔護苗協會」，昨約五十人集結在市府前廣場拉布條、舉牌抗議，高喊「落實就近入學，學童不是人球」、「就近入學，交通不打結」等口號，市府教育處派員到場了解。

光埔護苗協會表示，教育處希望打造關東、科園、關埔、龍山四所國小為共同體教育聯盟，每屆招生八百五十三人，卻無法滿足目前已入籍的各學年人口，造成數百學童及家長面臨越區就讀的困境。

光埔護苗協會說，寄戶門檻低，許多人雖有設籍卻無居住事實。市府應編修班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點，將此納入總量管制母法。

此外，教育處也應增設基本學區、落實就近就讀，按國民教育法第四條，依據人口、交通、社區、文化環境、行政區域及學校分布情形劃分學區。關埔地區人口成長快速，也應盡速增加班級與校舍。