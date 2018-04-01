〈北部〉造橋、後龍國中校舍老舊 慈濟援建動土

2018-04-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉造橋國中、後龍鎮後龍國中，因既有校舍興建、使用皆達五十年，校舍老舊、損壞，慈濟基金會減災希望工程選中兩所國中援建新校舍，昨天舉辦動土典禮，工期預計一年；苗栗縣長徐耀昌、慈濟基金會副總執行長林碧玉都出席動土典禮，並期許帶給學子更安全的教育環境。

慈濟：讓學子安全、安心就學

林碧玉表示，教育為國家大計，更是希望工程，透過教育培養人才，社會才會有希望，因此校園需要讓孩子能安全、安心就學；慈濟感謝各界協助，讓慈濟有機會幫助苗栗學子。

苗栗縣政府指出，造橋國中原有教學大樓位處山坡地，因地盤下陷造成地面走道龜裂、傾斜及隆起等現象；至於後龍國中經國家地震中心詳評，建物CDR值偏低且校西側校舍因氯離子含量檢測過高，恐有安全疑慮。

經徐耀昌率領縣府團隊與援建學校校長、主任多次前往花蓮、台中、苗栗慈濟園區爭取，基金會也派員前往援建學校勘查，順利獲得慈濟撥款協助。

未來造橋國中計畫興建一棟地上三層的教學大樓，內容包括學生教室、教師辦公室、活動禮堂、健康中心、資源班教室、藝文專科教室等。後龍國中則興建一棟三層樓建築，內含三十二間教室，並有行政大樓、專科教室、圖書室、電腦教室等。

除了造橋、後龍兩校，慈濟基金會援建的校舍，還有縣立苑高教室八十間、活動中心、公館國中四棟教室五十八間及六合國小組合屋十四間、后庄國小七間組合屋，總金額約八億六百五十五萬元。