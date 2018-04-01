〈北部〉8大商圈滿意度平均逾8成 挨批灌水

2018-04-01

站前商圈商家滿意度更達百分百

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年編列三百萬元辦理八個商圈活絡經濟活動，消費者滿意度平均值達八十五．八％，商家滿意度更高達八十八．三％，甚至還有商圈店家滿意度達百分之百；市府經濟發展局昨天在市議會進行工作報告，如此的調查數據被市議員質疑「灌水得太誇張、很噁心」。

經發局輔導的八大商圈，除中壢中原、大溪商圈，商家、消費者滿意度都是八十％，龍潭龍元宮為八十五％，其他幾個商圈兩項調查都在九成左右，桃園站前商圈商家滿意度更達到一百％。

市議員閻中傑，昨在市議會忍不住批評，這樣的數字灌水得太誇張、很噁心，根本就不貼近現實狀況，質疑「這些調查是怎麼做的？」

經發局︰會要求管委會客觀調查

經發局長朱松偉表示，這些數據都是商圈管理委員會進行調查所提供的，既然市議員認為太浮誇，今年的滿意度調查會要求提出更客觀、科學的方法，讓調查數據更具公信力。

市議員也批評，調查數據很漂亮但實際情況卻非如此；市議員呂淑真說，市府花了三百萬元辦活動，結果很多商圈只有一天熱鬧，其他時間都無人聞問，這樣的活動完全沒有意義。

閻中傑則說，以龍元宮商圈為例，補助龍元宮大拜拜只是「錦上添花」，看不到對商圈發展的長期助益，顯示辦活動只是亂花錢、不用心，更誇張的是，為了美化數據、讓活動看似成功，滿意度動輒達到九成以上，甚至還有百分之百滿意度，這讓人覺得很噁心，還不如把錢用在道路、招牌改善等項目上。

市議員蘇家明、黃景熙也提到，博愛商圈就是大廟商圈，是桃園區歷史最悠久的商圈，如今輔導還是不見起色；市議員葉明月也提到，中壢中平商圈平常日根本沒有遊客，由於中平路有很多電子材料業者，建議發展成桃園的光華商場。

對此，朱松偉則回應，市府去年也編列七百萬元，針對商圈公共設施修繕進行補助，針對捷運A8商圈、楊梅商圈、八德商圈進行專案輔導，挖掘在地特色、推出商圈優惠手冊等。