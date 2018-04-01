〈北部〉大溪老城區 16日起開放民宿申請

2018-04-01

中正公園修繕 須通過文資審查

〔記者許倬勛／大溪報導〕市府風景區管理處推動大溪老城區觀光「慢城」計畫，斥資一億元、從去年四月起分三期進行大溪中正公園暨周邊崖線步道整建工程，因居民擔心中正公園內的神社遺址遭到破壞，向市府文化局請命後，工程於上月十四日起暫時停工，市長鄭文燦昨天前往會勘，決定將建置中的陀螺溜滑梯另覓地點置放，原訂修繕項目須待文化局文資委員勘查後才能復工，此外，依照中央新修的民宿管理辦法，桃園首開全國先例，將大溪老城區列為「具人文或歷史風貌的相關區域」，四月十六日起只要是合法建築，都可在老城區內提出民宿登記申請。

保護神社 陀螺溜滑梯須遷他處

風管處表示，引發爭議的第二期工程，內容包括改善蔣介石銅像入口平台面板、公廁、澤民池景觀及超然亭景觀，並於超然亭旁建置八公尺高的陀螺溜滑梯與陀螺造型遊具，風管處強調，雖然大溪神社遺址未列為古蹟，但施工期間仍以帆布等包覆，並謹慎施工以避免機具損壞神社遺址，既然老街居民對施工工法有疑慮，風管處會配合將施工圖送請文化局審查後再行復工。

鄭文燦指出，中正公園前身為大嵙崁公園，在日治時代設有大溪神社、相撲場、公會堂，是大溪人的生活重心亦是文化地標，原打算建置在超然亭旁的陀螺溜滑梯恐影響公園整體構造，勘查後考量文資保存，將由風管處另覓適合地點置放，園內的澤民池、涼亭按「修舊如舊」原則修繕，原大溪神社表參道、高麗犬雕像及石燈籠則維持保留，所有停工項目須待文資委員勘查後方可復工，以完善中正公園整修計畫。

此外，大溪老城區將開放設立民宿，觀光旅遊局長楊勝評表示，去年民宿管理辦法修正，業者除了在復興區、休閒農業區、風景區設立，也可在一定範圍內的歷史文化聚落設置民宿。楊勝評說，按照中央的新法規定，四月十六日起大溪老城區內可設置八間民宿，並結合都市發展局「老屋活化」政策，只要是區內的合法建築都可提出登記申請，如屋齡達四十年以上或四十年以下經文化局認定具有歷史文化價值的老屋，還可申請結構整修最高補助四十萬元、內裝整修最高補助九十萬元，合計最高補助一三○萬元。