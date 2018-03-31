〈北部〉日女大生視訊謝童 相約6月領海漂相機

2018-03-31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國小師生到海邊淨灘，撿到兩年多前日本女大生椿原世梨奈在石垣島遺失的相機，讓「大海漂來的相機」找到主人，也牽起台、日情緣，雙方昨天過網路視訊相見歡，椿原世梨奈與學生相約，六月一起到宜蘭淨灘。

岳明國小廿七日辦理淨灘，五年忠班學生何兆恩撿到一台相機，打開潛水盒蓋裡面的相機功能完好如初，最後拍攝日期二○一五年九月七日，記憶卡裡的照片多是日本石垣島街景，研判遺失地點在蘇澳鎮姊妹市石垣島，已遺失九百多天，在海面漂流兩百五十公里。

五年忠班導師李公元把訊息貼上臉書，廿八日晚間就與失主椿原世梨奈取得聯繫，她預定六月來台領取相機，並向岳明小朋友致謝，這樁相機漂流記意外牽起友誼的橋樑。

在日本富士電視台協助下，椿原世梨奈昨透過網路視訊與岳明國小五年級忠班師生相見歡，她頭一句話就說：「大家好，謝謝你們撿到我的相機。」此話一出，現場響起歡呼聲。

李公元和學生詢問：「當時如何弄丟相機？」椿原世梨奈回答：「兩年多到石垣島海域潛水，隨行朋友氧氣瓶出問題，為營救同伴提前上船，相機掉進海裡遍尋不著，想不到竟漂到台灣宜蘭海邊，被淨灘小朋友發現。」

小朋友再問她：「六月來台領取相機，是否要跟我們去淨灘，日後若赴日旅遊，願意擔任嚮導嗎？」椿原世梨奈說，如果來台，會偕同岳明國小學生，前往撿到相機的海邊淨灘，岳明小朋友若到日本參訪，她會抽空陪同善盡地主之誼。