〈北部〉花蓮恙蟲病爆12例 掃墓防叮咬

2018-03-31

全國67例 花蓮縣佔18%

〔記者王峻祺／花蓮報導〕衛生福利部疾病管制署統計，截至廿五日全國恙蟲病數共計六十七例，其中花蓮縣就有十二例、占十八％。花蓮縣衛生局長李宏滿說，每年四、五月病例數開始上升，七月進入高峰期，今年疑似有提早趨勢，值清明掃墓時節，民眾不可大意。

目前花蓮縣共出現十二件恙蟲病例，其中以玉里鎮最多，高達五例，其餘秀林鄉、花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、卓溪鄉及富里鄉均各一例，病患經就醫後多數返家休養，但因恙蟲病若未經妥適治療，致死率可達六十％，經治療死亡率雖小於五％，仍引起醫界重視。

由於近期民眾掃墓祭祖或清明連假相偕到山區活動頻繁，恐接觸到恙蟎孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險，花蓮縣衛生局呼籲民眾落實「自我保護」，在恙蟲活躍期間，穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，並紮緊袖口、褲管口，避免遭叮咬。

疑提早流行 民眾應提高警覺

李宏滿說，每年四至五月間恙蟲病例數就開始上升，七月到達高峰，今年花蓮縣至今已出現十二例，恙蟲病流行季節似有提早趨勢，民眾應提高警覺；由於恙蟲習性特殊，黏附於宿主身上後，並不會馬上叮咬，經十二至廿四小時爬行活動，找到理想部位才會叮咬。

他強調，腋窩、腰部、鼠蹊部等皮膚柔軟處，都是恙蟲常見叮咬部位，叮咬後的部位會形成焦痂，潛伏期九到十二天，之後伴隨發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀，軀幹會出現暗紅色丘疹，民眾如外出掃墓或旅遊後出現類似症狀，應儘速就醫。