〈北部〉82坪大紙迷宮 兒童節免費玩

2018-03-31

瓦楞紙堆成 號稱全國最大

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區使用瓦楞紙設計出號稱全國最大的紙迷宮，訂四月四日兒童節啟動「童遊紙迷宮」活動，首日免費試玩，作為兒童節禮物。五日起，將收取五十元銅板體驗費，希望讓孩子留下難忘的闖關探險回憶。

二百格、90公分高孔洞相通

這座紙迷宮長、寬各十八公尺，高一．一公尺，堆成兩百格大型迷宮，占地八十二坪；每格之間有九十公分高的孔洞相通，闖關路線分簡易版、複雜版、安全通道，是宜蘭縣文化局育成培力計畫扶植團隊「我的秘密基地」設計作品。

「刺激好玩！」宜蘭縣政府文化局長李志勇昨帶領幼兒園小朋友率先體驗，一聲令下，眾人衝進「童遊紙迷宮」，有些小朋友迷路找不到出口，也有人迷失方向後，在迷宮裡繞圈圈，現場笑聲不斷，陪同師長也笑呵呵。

5日起收費 闖關50元玩到飽

文化局表示，設計團隊進駐中興文創園區，採用瓦楞紙做成系列親子互動、陪伴孩子成長的主題作品，這次獲邀共同策劃兒童月活動，突破以往格數，組裝出全國最大紙迷宮，「童遊紙迷宮」活動寓教於樂，除了遊樂性格，也可訓練小朋友的觀察力、思考力與方向感。

中興文創園區的紙迷宮位在興創館，開放三到十二歲小朋友體驗，四日兒童節免費體驗，五日起收費，每人五十元，不限次數；除清明連假開放，之後每週開放週五、週六、週日上午十點到下午五點半，「童遊紙迷宮」活動持續到四月底。