〈北部〉走路上學保平安 苗縣府贈小黃帽

2018-03-31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣推動「兒童通過路口交通安全」宣教活動，昨天舉行「黃帽戴起來，SAFE跟著來」宣導記者會，苗栗縣長徐耀昌致贈走路上學學童代表小黃帽，首波一千二百五十位一、二年級走路上學學童受惠，未來逐年擴充，盼以配戴顯目小黃帽，提升學童穿越馬路的安全性；會中並宣布苗栗縣將建置簡易兒童交通公園，培養學生過路口的風險感知能力。

首波一千二百五十位學童受惠

苗縣教育處指出，根據行政院內政部統計，一○五年度未滿十四歲兒童交通事故以「穿越道路中」居首位，另教育部一○三年至一○五年統計，全國國中小與幼兒園兒童發生交通意外傷亡人數一千三百四十一人，每天有三個以上孩子因交通意外傷亡。苗栗縣去年十二月接連發生三起危及兒童生命的交通事故，讓許多家庭面臨傷痛且使國家付出極高的社會成本。

根據研究 戴黃帽可增加能見度

此外，交通事故的肇事原因中，人為疏失占九十％以上，主因就是缺乏安全知識，因此對於孩子的交通安全教育刻不容緩。而交通部參考國內外預防策略，發現小朋友配戴黃帽子增加能見度，使相關事故率逐步下降。

昨天由後龍鎮溪洲國小學生頭戴小黃帽表演交通安全歌舞律動揭開序幕，學童們生動活潑的演出，博得滿堂彩。徐耀昌等人除致贈學童代表小黃帽，也帶領學童示範穿越馬路時高舉手，提醒駕駛注意。

六都之外 首設兒童交通公園縣市

與會的交通部參事謝銘鴻肯定苗縣府用心推動「兒童安全過路口」交安宣導，並透露將補助四百多萬元經費在苗縣建置簡易型兒童交通公園，透過號誌、標誌、標線的設計與實地講解體驗，提升學童穿越路口的安全性，苗縣也是非六都首設兒童交通公園縣市。

徐耀昌指出，馬路如虎口，苗栗縣積極推動學童穿越路口時帶小黃帽並舉手增加駕駛的辨識度，並建立學童通行路口時自我保護的習慣「等候三大步、起步三動作（左看右看再左看）、舉起我的手、專心向前走）」，全面提升學童穿越馬路安全性。