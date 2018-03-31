〈北部〉（桃園 ）清明連假搭公車 享打折、轉乘優惠

2018-03-31

〔記者李容萍／中壢報導〕今年清明節連續假期從四月四日至八日共五天，歷來最長；桃園、中壢兩監理站已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查，並配合航空、高鐵、台鐵及國道客運的航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運的功能。

國道客運85折 台灣好行半價

中壢監理站長吳金全指出，為分散返鄉掃墓的車流及人潮，國道客運共有一○一條路線，連假期間配合八五折優惠，例如，新竹客運從新竹往台北優惠票價為一一○元，新竹往台中優惠票價為一三○元，且為方便旅客返鄉過節及出遊，優惠日期提前自四月三日凌晨零時起至八日晚上十二時止，民眾可多加利用。

除國道客運票價優惠，在轉乘優惠部分，搭乘國道客運及台鐵轉乘在地客運，民眾持電子票證轉乘可享基本里程或市區客運一段票免費（台北市轄公車除外），希望民眾多多使用公共運輸及培養轉乘習慣；台灣好行在清明連假期間，比照春節提供卅二條路線實施電子票證半價優惠措施。

桃園監理站長林正郎提醒用路人，清明連假期間勿酒後駕車並避免疲勞或服藥後駕駛，車輛確實做好行車前檢查，尤其是輪胎胎紋深度與車輛保養，以確保行車安全。

連假期間，市轄風景區除大溪老街、石門水庫、小人國、竹圍漁港、永安漁港等傳統景點，桃園農業博覽會將於四月四日起在新屋區開幕，市警局交通大隊針對農博會場周邊台六十一、六十六、十五等主線加強疏導，也呼籲民眾利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，避開易壅塞路段、時段。