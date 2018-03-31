〈北部〉（桃園 ）騎樓整平 中壢站前逛街好行

2018-03-31

〔記者李容萍／中壢報導〕騎樓高低不平對一般民眾、行動不便或推嬰兒車的父母而言，通行時有如越野障礙賽，是用路人長期以來的噩夢。市府去年底推出「行人樂陶陶專案」，擴大行人友善環境，推動「人行道品質躍升」及「騎樓暢通」二大計畫，預計從今年至二○二二年間投入十五億元，加速改善現有人行道品質並辦理騎樓整平計畫；市長鄭文燦昨現勘中壢站前商圈中正路的騎樓整平成果，多數用路人肯定騎樓整平後更便於行走，但摩托車全面退出騎樓仍有待努力。

不再有高低落差 鋪防滑磚

鄭文燦說，桃園市的騎樓無整體規劃，騎樓高低落差、影響通行，加上過去大眾運輸便利性不足，民眾習慣開車、騎車，中心商圈汽、機車停車空間不足，路邊臨停、商家違停騎樓與人行道等狀況頻仍，對行人與身障人士非常不友善；升格後，市府工務局養護工程處推動騎樓整平工作，以車站、商圈、重要地標周邊及人潮聚集之處為優先施作對象，騎樓整平工作因土地多屬私有，只要該街廓住家取得全數同意，即可立即安排施作。

養工處前年辦理「桃園區中正路（大同路口至中山路口）騎樓整平工程」，今年擴大工程範圍，初步擇定十二個重點示範路段，總工程費用一千五百萬元，相關工程採滾動檢討方式，不拘泥這十二條道路，市府另爭取前瞻計畫三千萬元預算，以擴大今年和明年的執行範圍。

12重點路段外 再擴大施作

近日已完成中壢區中正路（約二七八公尺長）及桃園區民權路和博愛路（約三六三公尺長）等二個騎樓整平示範區域。正辦理同意書蒐集路段的有中壢區中平路、中山路、大同路、延平路、復興路、建國路、和平街、元化路；桃園區中正路（中山路至三民路）；八德區介壽路一段。

養工處表示，中壢區中正路施工以街廓為單位，分四個階段並採日夜施作，低噪音工程於夜間施作，每個街廓主體工程施工期只要三天即可完成，大幅縮短工期，降低對居民及店家的影響。

工程主要特色有騎樓內高低差整體順平（以順平、斜坡修順、踏步等三種方式處理）、防滑材質面磚搭配跳色拼花圖案增加色彩層次感與耐用性、增設裝飾帶區隔人行空間、鋪設騎樓整平LOGO磚面等，陪同現勘的石頭里長黃柏誠等人對整平成效讚譽有加。