〈北部〉民進黨花蓮縣黨部主委改選 2人角逐

2018-03-31

〔記者游太郎／花蓮報導〕民進黨花蓮縣黨部舉辦第十五屆主任委員及縣黨代表改選，廿六日起開始登記至昨天為止，主任委員計有陳景豐、甘瑞晴兩人登記參選，縣黨代表應選廿九名，有謝豪杰等卅九人登記參選，黨部將於四月十七日召開執行委員會審查候選人資格，確定候選人名單後，並於五月廿七日辦理黨員投票。

蕭美琴服務處主任 陳景豐經驗豐富

民進黨花蓮縣黨部執行長楊文彬表示，登記參選主任委員的參選人陳景豐，曾擔任前立法委員盧博基服務處副主任、前立委賴坤成服務處主任，目前擔任立委蕭美琴服務處主任，歷經三位立委服務處工作，累積廿年以上黨政資歷，選戰經驗豐富。

陳景豐強調，這次將以「初心洄瀾、始終花蓮」的情誼，投入主委選舉，決心革新黨務提升黨部戰力，以翻轉花蓮為目標。

任職縣政府 甘瑞晴：當選願辭公職

另一位主委參選人甘瑞晴，連續擔任三屆黨部執行委員，目前在花蓮縣政府建設處任職，他承諾當選主委後，將辭去縣府公職，全職專職擔任主委工作，主張提振黨部組織功能、強化黨部戰力、以爭取花蓮縣執政為最大目標。

楊文彬說，新當選的主委將面對今年地方五合一選舉及二○二○年總統及立委大選，責任重大，各界期許能選出一位足堪擔當大任的主委，在花蓮開創新局。

縣黨代表39人登記 5/27選出29人

縣黨代表部份應選廿九名，共有謝豪杰等卅九人登記參選，五月廿七日選舉產生後，另於六月廿四日召開第十五屆縣代表大會，辦理「執行委員」及「評議委員」選舉投票，至於「評議委員會召集人」，將由新選出的「評議委員」於一周內召開第一次評議委員會推舉產生。