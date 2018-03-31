〈北部〉大溪漁港直銷賣場擺攤權 擬暫緩開標

2018-03-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨在頭城區漁會舉辦「縣政開講」，頭城鎮大溪漁港四十四名攤商到場陳情；其中五人，爭取進駐大溪漁港觀光直銷賣場攤位投標資格；另三十九人要求回港區設攤營業。縣政府指出，將請漁會暫緩開標，釐清問題，並盤點港區攤位，以便攤商進駐；頭城區漁會表示，全力配合縣府。

僅38攤位 原定4月底投標

大溪漁港港區原有一百五十三名攤商，其中一○九人具漁民資格（漁會會員），漁業署、宜蘭縣政府及頭城區漁會為了改善漁港雜亂環境，斥資五千多萬元興建的大溪漁港觀光直銷賣場，二月已完工，頭城區漁會預定四月底辦理投標，因賣場只有三十八個攤位，原規定只開放漁會會員投標，攤位不足、僧多粥少下，引起不少埋怨。

此外，直銷賣場攤位只給漁會會員投標，不具會員資格的攤商也反彈。民國一百年，宜蘭縣政府曾與二十四名非會員攤商協商，同意他們成立「大溪觀光漁港生鮮美食文化保護協會」，只要是該協會會員，也具直銷賣場攤位投標權利。

頭城縣政開講 攤商向縣長陳情

後來，二十四名攤商中，有五家因未繳會費而退會，區漁會認為他們喪失投標資格，引發不滿。昨利用「縣政開講」機會前往頭城區漁會，向縣長陳金德陳情；除五名攤商，另有三十九名不具會員資格攤商也到場，訴求回到港區重新營業。

原先傳出攤商要在現場拉布條抗議，宜蘭縣副縣長黃適超得知，先到場與攤商協商，會談後，再由攤商代表向陳金德遞陳情書，過程平和。攤商簡安駿指出，當初縣府承諾二十四名攤商有投標權，希望能信守承諾；另，張姓攤商則希望縣府救救沒有漁船的攤商，讓他們能回漁港擺攤，因為這是他們唯一生計。

縣府請漁會協調 總幹事同意配合

黃適超說，將請漁會暫緩直銷中心攤位開標，並盡速釐清問題、積極協調；三十九名攤商要求回到港區營業，也請漁會先盤點港區空間，之後再讓攤商進駐，攤商在港區營業，漁會有訂自治條例，如果攤商遷回必須自主管理，維護環境整潔與安全。

頭城區漁會總幹事陳秀暖說，將全力配合縣政府要求，不過也希望直銷中心的開標不要拖太久，以免影響其他具會員資格攤商的營業權利，漁會會與縣府作好聯繫與溝通。